Si è rinnovata questa sera in occasione del Giovedì Santo, la tradizione della Processione del “Santo Tronco” a cura della Parrocchia di San Giorgio e della Confraternita del SS. Crocefisso. Presenti i rappresentanti religiosi e dell’amministrazione comunale e forze dell’ordine.

La processione è iniziata con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto (20.45) da piazzale Della Rosa, e ha proseguito in via Rocca, piazza Martiri Partigiani, via San Giorgio, via Crispi, via Menotti, piazzale Teggia, via Mazzini, viale XX Settembre, via del Pretorio, via Clelia, e rientrare in piazzale Della Rosa ancora attraverso piazza Martiri Partigiani e via Racchetta.

Si tratta di uno dei momenti più sentiti a Sassuolo: il “Santo Tronco” è il crocefisso custodito nell’antica Chiesa di San Francesco, una reliquia sacra presente a Sassuolo dal XVI secolo.

Le celebrazioni religiose, che hanno ripercorso le fasi della Passione di Nostro Signore e della sua Crocifissione, si sono intrecciate al tradizionale mercato dei dolciumi di Piazza Grande dove non sono mancati i Tiramolla delle roccheggianti (dolce di zucchero tagliato a pezzetti).