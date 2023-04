In occasione della Giornata mondiale della salute – che quest’anno ricorre nel 75esimo anniversario dalla fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – si apre sul sito dell’Azienda USL di Modena un nuovo spazio per cittadini e professionisti. Anzi sette: nell’area dedicata ai distretti sanitari, infatti, l’Ausl ha istituito sette nuove sezioni, una per ogni territorio, che raccoglieranno notizie ed eventi dedicati ai cittadini di ciascun distretto. In più, darà modo ai Comitati consultivi misti, gli organismi che riuniscono le associazioni, di ampliare e rendere più visibile la propria presenza all’interno dell’Azienda.

L’obiettivo è semplice: dare spazio alla ricchezza delle iniziative di promozione della salute, rendere conto delle tante occasioni di incontro e dialogo tra cittadini e professionisti, valorizzare le attività del volontariato a favore delle strutture sanitarie territoriali. Saranno spazi “in costruzione”, costantemente modulabili in base alle necessità di comunicazione e di informazione sanitaria, e potranno essere condivisi dalle amministrazioni locali sui propri siti istituzionali.

“E’ significativo – dichiara il Direttore della Comunicazione Ausl, Massimo Brunetti – che inauguriamo proprio oggi questo spazio. Qui ciascun distretto potrà non solo inserire le proprie iniziative, ma avviare nuovi percorsi di dialogo con le Comunità. Se nel 1948 i paesi di tutto il mondo si sono uniti per promuovere salute, tutelare la sicurezza, servire le persone vulnerabili allo scopo di raggiungere il livello migliore possibile di salute e benessere, nella nostra provincia vogliamo anche noi nel nostro piccolo creare nuovi spazi per raggiungere questo obiettivo, contribuendo alla diffusione delle informazioni ma soprattutto alla partecipazione dei nostri cittadini alle iniziative di salute. Ci auguriamo che questi luoghi virtuali diventino sempre più animati e frequentati, al pari di quelli reali all’interno di ogni comunità”.

Le pagine sono raggiungibili dalla sezione ‘Distretti’ visibile anche in home page, o direttamente all’indirizzo www.ausl.mo.it/distretti