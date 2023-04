Terzo posto in solitaria per l’Emil Gas Scandiano, che si aggiudica il recupero casalingo di Serie C Silver contro il BSL San Lazzaro al termine di 40’ combattuti, dove spiccano i 22 punti di Caiti. Il 15 aprile, dopo la sosta pasquale, sfida interna con la capolista Correggio.

EMIL GAS SCANDIANO-BSL SAN LAZZARO 69-64

EMIL GAS SCANDIANO: Mazzoli ne, Fikri 9, Astolfi 7, Fontanili 4, Coslovi 2, Franzoni 10, Galvan 13, Taddei, Canovi 2, Caiti 22, Gualdi ne. All. Spaggiari.

BASKET SAVE MY LIFE SAN LAZZARO: Micheli 13, Baldi 7, Domenichelli, Nanni 11, Comastri 4, Dioli 4, Pontieri 5, Piazzi, Rossi 6, Tapia 14. All. Nieddu.

Arbitri: Fusetti di Ferrara e Vitali di Forlì.

Note: parziali 21-24, 38-38, 58-49.