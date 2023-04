E’ Francesca Lombardini la “Donna di Matilde” 2023, il premio assegnato dal Lions Club Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa.

La 33esima edizione del premio “Arti e Mestieri, le donne di Matilde”, istituito dalle signore Lions, cosiddette Lioness, nell’annata lionistica 1988/89, viene assegnato ogni anno alla donna di origini reggiane che sa coniugare nella realtà in cui opera, tradizione, cultura e sensibilità artistica ed ha la capacità di mettere in evidenza la figura femminile e l’importanza del suo ruolo attivo nella società.

Francesca Lombardini ha cominciato 30 anni fa a lavorare all’Hotel Astoria, oggi Mercure Astoria, una felice intuizione imprenditoriale del padre Franco, amministratore delegato di Lombardini Motori, il quale voleva mettere a disposizione della città e delle imprese un hotel per il business, adeguato ad accogliere coloro che per lavoro dovevano sostare a Reggio Emilia.

La morte prematura di Franco Lombardini non fermò il suo progetto. La moglie Gianna Paglia seppe prendere le redini di questa importante struttura alberghiera situata in posizione strategica nel cuore della città fino a quando, all’inizio degli anni 2000, Francesca ne assume la guida e diventa presidente della società Grand Hotel Astoria Spa.

Francesca è presidente da oltre 15 anni anche di Federalberghi Confcommercio, l’associazione di rappresentanza che tutela le imprese del commercio, turismo e servizi, e da altrettanti anni presiede il Club di Promozione Turistica Reggio Tricolore, il consorzio nato per promuovere e incentivare il turismo a Reggio Emilia.

La consegna del premio a Francesca Lombardini è avvenuta nel corso di un incontro all’Hotel Astoria Mercure, durante il quale la presidente dell’hotel, emozionata e commossa, ha ringraziato i Lions e spiegato le scelte imprenditoriali della Famiglia Lombardini, l’affiliazione al gruppo internazionale Mercure Accore “per garantire gli elevati standard di gestione” e fornito un quadro sull’attuale situazione alberghiera a Reggio Emilia.

Mariella Riccardi, presidente del Lions Club Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa, ha quindi consegnato a Francesca Lombardini il premio: uno splendido manufatto di Ars Canusina, realizzato dalle mani sapienti di Claudia Fontanili, insegnante di Reggio Ricama. Sulla tela di lino puro, i simboli della Grancontessa Matilde di Canossa richiamano la storia di questa donna che ha segnato la storia del nostro territorio e del paese, di cui il premio Lions rimanda alle medesime qualità nelle protagoniste della società attuale.

“Dallo stile e dall’imprenditorialità della Famiglia allo stile dell’accoglienza è il titolo scelto per questo incontro con Francesca perchè è la cifra che contraddistingue il suo percorso – ha sottolineato la presidente Riccardi a conclusione dell’incontro, a cui ha partecipato anche il secondo vice governatore del Distretto Lions 108 Tb Patrizia Campari – Francesca con coraggio e determinazione continua ad esercitare un’importante attività per la città e per le imprese del territorio che anche durante i difficili mesi della pandemia hanno potuto avvalersi dei servizi dell’Hotel Astoria, l’unico hotel rimasto aperto in città in quel difficile periodo”.