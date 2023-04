Sarà intitolato alla pittrice Artemisia Gentileschi il parco di via Picasso che ospiterà la nuova sede degli Ecovolontari. Un’area verde attrezzata con nuovi giochi e un piccolo edificio che sarà la “casa” del gruppo che si occupa di diffondere la cultura ecologica nel territorio castelnovese, presidiando i parchi, facendo iniziative nelle scuole e, in generale, sensibilizzando i cittadini sulle questioni legate all’ambiente e alla sostenibilità.

La cerimonia d’intitolazione si terrà sabato 15 aprile a partire dalle 15.30: dopo il taglio del nastro alla presenza dell’Amministrazione comunale, alle 16 ci saranno laboratori di riciclo creativo dedicati ai più piccoli, a cura del gruppo Ecovolontari e a seguire gli interventi dei tecnici Roberto Ori, Giovanna Bosi e Alessandro Tagliati sul percorso svolto dal Comune di Castelnuovo per la tutela ambientale.

Da parte dell’Amministrazione comunale un nuovo tassello per accrescere la fruibilità dei parchi e agevolare l’attività dei volontari, nel rispetto della toponomastica degli affetti che ha portato alla scelta di associare il parco di via Picasso al nome della prima donna accolta all’Accademia delle Arti e del disegno di Firenze: “Attrezzare un’area gioco in via Picasso era un impegno che ci eravamo presi con le famiglie residenti nella zona, un intervento che si aggiunge ai tanti fatti in questi anni e che solo nelle ultime settimane ha visto anche la presentazione della riqualificazione dei giochi al Parco Alda Merini di Montale – spiega Matteo Ferrari, Assessore ai Lavori Pubblici di Castelnuovo Rangone –. La manutenzione degli arredi urbani e la cura del patrimonio verde rimangono in cima alle nostre priorità, investimenti importanti orientati al futuro che siamo convinti possano creare valore per il territorio”.

Così Alessandra Peroni, referente degli Ecovolontari: “Per noi non è solo un vantaggio dal punto di vista logistico, ma anche un riconoscimento da parte dell’Amministrazione per l’attività svolta. Da circa dieci anni andiamo nelle scuole per educare gli studenti sull’importanza di prendersi cura del territorio e del verde pubblico, portiamo avanti iniziative dedicate alla cittadinanza, ma crediamo che più di tutto conti l’esempio. In generale, abbiamo rilevato una maggiore pulizia dei nostri parchi dovuta a una maggiore attenzione da parte dei cittadini, uno stimolo in più per noi per sensibilizzare le persone a prendersi cura di un bene prezioso come i parchi pubblici”.