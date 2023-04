Modena, città creativa Unesco per le Media arts, partecipa al Forum dedicato alle città creative italiane organizzato dall’associazione Giovani per l’Unesco in corso a Torino.

Il forum, giunto alla quinta edizione, incontra quest’anno il Network delle città creative Unesco e, con il contributo di rappresentanti delle istituzioni e della società civile, approfondisce il tema della creatività come strumento di innovazione sociale.

L’esperienza di Modena come città creativa per le Media arts sarà presentata sabato 15 aprile nel workshop “Le città e la memoria. Tramandare il futuro”, uno dei quattro in programma nella giornata, nel quale viene dato spazio alle città per raccontare il percorso e le motivazioni per le quali hanno ricevuto la nomina a Città creativa e i progetti che uniscono tradizione e innovazione e che per Modena riguardano in particolare la rigenerazione urbana.

L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco è una realtà no profit attiva a livello nazionale e internazionale che svolge attività nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendo progetti, valori e priorità attraverso la partecipazione attiva delle giovani generazioni e della società civile. Ogni anno l’associazione organizza un evento culturale di portata nazionale, l’Italian Youth Forum, in una diversa città italiana come occasione di riflessione e incontro per i soci volontari, tra i 18 e i 35 anni.