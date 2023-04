Questa mattina la caserma di Galliera situata in via della Pace, sede della locale Stazione Carabinieri, è stata intitolata al Mar.A.s.UPS Massimiliano Bruno, Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero (onorificenza conferita al militare il 08/11/2005 – Presidenza della Repubblica Italiana). La cerimonia pubblica si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito e delle massime autorità militari e civili.