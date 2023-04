Concordia è Comune medaglia di bronzo al valor militare della Resistenza, e si appresta a celebrare il 78° anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi e attività.

Venerdì 21 aprile alle ore 20:45 presso la Sala consiliare del Municipio di Piazza 29 Maggio si terrà la presentazione del libro “Partigiani della Wehrmacht. Disertori tedeschi nella Resistenza italiana” organizzato dal Comune di Concordia in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena e le sezioni ANPI di Concordia, Mirandola e San Possidonio. La serata sarà introdotta dall’assessora alla cultura Marika Menozzi e dall’intervento della presidente ANPI di Mirandola Caterina Dellacasa, a cui seguirà la presentazione del volume attraverso il dialogo fra la coautrice del libro Iara Meloni e Chiara Lusuardi dell’Istituto storico di Modena. Con la presentazione di questo libro si vogliono ricordare quei soldati delle forze armate del Reich, più di mille, che scelsero di disertare, unendosi alla resistenza partigiana e dando il loro contributo alla Liberazione dal nazifascismo, anche nella bassa modenese.

Le celebrazioni avranno luogo martedì 25 aprile con il corteo accompagnato dalla filarmonica cittadina Giustino Diazzi che partirà alle ore 10:00 dal parco Pertini, farà tappa alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale e al parco Giuseppe Tanferri dove sarà svelata la stele commemorativa dedicata al partigiano e primo sindaco del dopoguerra. Il corteo si concluderà in piazza Gina Borellini con gli interventi conclusivi del sindaco Luca Prandini e del presidente della sezione ANPI di Concordia Mattia Golinelli. Alle ore 16:00 celebrazione a Vallalta dove, sempre alla presenza della filarmonica Diazzi, si terrà la sfilata con la deposizione delle corone e il discorso dell’Amministrazione comunale. Alle ore 17:30 il sindaco e la giunta comunale consegneranno copia della Costituzione ai diciottenni concordiesi per festeggiare la maggiore età e il pieno riconoscimento dello status di cittadino della Repubblica dei ragazzi e delle ragazze nati nel 2005.

Nel pomeriggio del 25 aprile, alle ore 15:30 in piazza Borellini, concerto “Tutto il bene avevamo nel cuore” di Marco Dieci (tastiere, chitarra e voce) con Gigi Cervi (basso), Frank Coppola (batteria) e Claudio Ughetti (fisarmonica). Marco Dieci è il capostipite di una generazione di musicisti d’eccellenza, per anni primo collaboratore e musicista di Pierangelo Bertoli, presenta un concerto con i più grandi successi delle canzoni d’amore, di speranza e libertà.

Il 25 aprile è anche il giorno di Concordia in Fiore, la mostra mercato del florovivaismo con esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino per l’intera giornata nel centro storico di Concordia.

Giovedì 27 aprile alle ore 20:30 presso la Sala polivalente della scuola secondaria Zanoni le classi terze presentano alle famiglie e alla cittadinanza le attività svolte nel laboratorio “La scelta”, un percorso di riflessione sulla resistenza partigiana nel nostro territorio realizzato in collaborazione con l’associazione Educamente.