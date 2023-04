Saranno il docente e critico letterario Giovanni Tesio, lo storico Alberto Cavaglion e la scrittrice Daniela Padoan i protagonisti, rispettivamente il 19 aprile e il 9 e 30 maggio, dei tre incontri di Letture d’autore, la rassegna promossa a Carpi dalla Fondazione Fossoli, che intende proporre alcune riflessioni in occasione degli appuntamenti del Calendario civile.

Gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso libero e gratuito, e si terranno tutti alle ore 15.00, presso l’ex Sinagoga, sede della Fondazione, al civico 57 di via Rovighi a Carpi.

A inaugurare il ciclo sarà Giovanni Tesio, già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale e critico letterario che, mercoledì 19 aprile – in occasione, dunque, della Festa di Liberazione – parlerà dell’esperienza della Resistenza nelle pagine di alcuni scrittori piemontesi, o vicini alla ‘piemontesità’, come Lalla Romano, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio e Nuto Revelli.

Martedì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, sarà invece la volta di una riflessione sulla figura di Simone Veil, ex deportata ad Auschwitz e prima donna Presidente del Parlamento europeo, portata da Alberto Cavaglion, docente e curatore dell’edizione italiana del volume ‘Simon Veil, La ragazza con il numero 78651’.

A chiudere la rassegna, martedì 30 maggio, una riflessione sulla Costituzione a partire dalle parole pronunciate da Liliana Segre nel suo discorso alla prima seduta del Senato della XIX legislatura. Ad analizzare i temi toccati dalla Senatrice ed ex deportata sarà la scrittrice Daniela Padona, curatrice del volume ‘Liliana Segre, La stella polare della Costituzione. Il discorso al Senato’.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative consultare il sito www.fondazionefossoli.org.