Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, ‘un rapimento mistico e sensuale’ quanto mai necessario nel tempo in cui viviamo. È ‘Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato’ il nuovo progetto di Simone Cristicchi e Amara, in scena giovedì 20 aprile (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

I due artisti, per la prima volta insieme sul palco, si rendono con grazia e rispetto interpreti dei messaggi spirituali che hanno reso immortale l’opera di Franco Battiato. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, Battiato ha lasciato un patrimonio inestimabile in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale L’ombra della Luce alla struggente La cura, passando per E ti vengo a cercare fino a Torneremo ancora, ultimo brano che incise e non a caso scelto come titolo del concerto.

Biglietti da 32 a 47,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone