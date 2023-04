Due appuntamenti in biblioteca con… la testa tra le nuvole. Al Mabic di Maranello venerdì 21 aprile alle ore 17 è in programma un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, dedicato al tema delle nuvole: un’occasione per ascoltare “storie ventose” e per costruire un acchiappasogni speciale (prenotazione allo 0536 240028). Sabato 22 aprile alle 17 è poi in programma la presentazione del libro di Vincenzo Levizzani “Piccolo manuale per cercatori di nuvole” (Il Saggiatore, 2022).

Osservare le nuvole in giro per i cieli di tutto il mondo è un’avventura entusiasmante: le nuvole cambiano aspetto, hanno nomi diversi, assumono le forme più strane, accompagnandoci ovunque andiamo o speriamo di arrivare. Per orientarsi nelle sterminate geografie celesti, però, una guida risulta indispensabile: ed è per questo motivo che Vincenzo Levizzani, fisico italiano tra i maggiori esperti di nefologia, ha deciso di realizzare il “Piccolo manuale per cercatori di nuvole” e svelarci i segreti della vita delle nubi, terrestri ed extraterrestri, dalle quote più alte a quelle più basse, e le loro trasformazioni in piogge, temporali, nebbie. Iniziative a cura di Open Group.