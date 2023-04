Ieri sera, i Carabinieri sono intervenuti per una lite tra conviventi, in un’abitazione ubicata in un comune dell’alto modenese. Essendo comunque presenti in casa una ventina di armi da sparo, tra fucili e pistole, tutte legalmente detenute, i militari, nel corso dell’intervento, hanno proceduto – a titolo cautelativo – al ritiro delle stesse, in applicazione dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in attesa delle determinazioni della competente Autorità amministrativa.