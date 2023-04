Domenica, 23 aprile, la Merulo Big Band (Mbb) festeggia 20 anni di attività con un grande concerto al Teatro Bismantova, alle ore 17.45.

La Merulo Big Band è diretta da Giovanni Picciati (docente di clarinetto presso l’Istituto superiore di studi musicali Peri – Merulo e concertista di fama nazionale), mentre la regia dello spettacolo sarà di Francesca Bianchi. L’evento vede il patrocinio del Comune di Castelnovo, e il ricavato della serata sarà devoluto alle associazioni Vogliamo la Luna, Fondazione Don Zanni, Cieli Sereni e Gaom.

La “Merulo Big Band” nasce ufficialmente come formazione autonoma nel gennaio 2003, per iniziativa dei componenti della precedente Big Band dell’Istituto Merulo di Castelnovo Monti, sorta a scopo didattico nel 1999.

Fin dalle prime esibizioni ha proposto un repertorio molto vario che spaziava da “In the Mood” di Joe Garland a “Moonlight Serenade” di Glenn Miller a “Chattanooga choo-choo” di Harry Warren a “C Jam Blues” di Duke Ellington, fino a colonne sonore tratte da importanti film, a brani di musica latino-americana.

Dopo aver effettuato concerti in varie località, nel corso del 2006 la Merulo Big band ha presentato lo spettacolo teatrale, “Dal blues al…”, che ha visto la partecipazione del trombettista Davide Ghidoni e dall’attrice Francesca Bianchi come voce recitante. Nel 2008 ha tenuto concerti a Lerici nella rassegna cinematografica “Agave di cristallo”, sul lungo mare di Rapallo, accompagnando la PFM e Aida Satta Flores ha partecipato al “Premio Lunezia” ad Aulla. Nell’aprile 2009 ha presentato lo spettacolo “Mbb & clarinet” con la partecipazione di Fabrizio Meloni, I° clarinetto dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Da allora si è consolidata come una realtà di alto livello, i cui concerti sono sempre estremamente coinvolgenti.

Dopo il concerto in teatro di domenica, è in programma anche una cena aperta a tutti per festeggiare i 20 anni della Mbb, al Parco Tegge di Felina: info e prenotazioni tel. 342 3945350. Invece la prevendita dei biglietti del concerto è attiva presso il negozio Call Me di via Roma 50 a Castelnovo.