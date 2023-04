Incontri, conferenze, commemorazioni, spettacoli e proiezione di film: tanti gli appuntamenti a Reggio Emilia e in provincia per ricordare il 78° anniversario della Liberazione. Quest’anno ospite d’onore della città è Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista per i diritti umani, da mesi impegnata nella denuncia dei soprusi perpetrati dal regime iraniano.

A Reggio Emilia, la commemorazione del 78° anniversario della Liberazione si aprirà alle ore 10.15 con la Messa celebrata nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti.

Dopo il corteo lungo la Via Emilia e la deposizione delle Corone ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti di tutte le guerre in piazza della Vittoria, alle ore 11.15 gli interventi in piazza Martiri del 7 Luglio, da parte del sindaco Luca Vecchi e di Beppe Pagani, presidente Anpc-Associazione nazionale Partigiani cattolici, in rappresentanza delle associazioni partigiane.

Interverrà la scrittrice e attivista di origini iraniane Pegah Moshir Pour, impegnata in azioni di denuncia del regime iraniano. Nata in Iran e cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è laureata in ingegneria e da mesi è in prima fila nella divulgazione di contenuti su quanto sta accadendo in Iran, dopo le proteste nate in seguito della morte di Mahsa Amini. Temi come l’etica digitale, l’empowerment femminile e soprattutto i diritti umani sono al centro dei tanti incontri ai quali Pegah Moshir Pour prende nelle scuole e come consulente per ong nazionali e internazionali.

Il programma delle celebrazioni del 25 aprile è promosso e organizzato da Comune e Provincia di Reggio Emilia, associazioni partigiane Anpi, Alpi, Apc, Anppia, Anpc, Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Comitato democratico costituzionale, Associazioni combattentistiche e d’arma, Istoreco – Istituto Cervi, Ufficio scolastico provinciale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL 25 APRILE E LE ALTRE INIZIATIVE, DA OGGI AL 6 MAGGIO

Celebrazione del 25 Aprile in città

Ore 10.15

Messa nella Basilica della Ghiara

in suffragio dei Caduti

Ore 11

Corteo da corso Garibaldi a Piazza Martiri del 7 Luglio

deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti della Resistenza e ai Caduti di tutte le guerre

Ore 11.15

Piazza Martiri del 7 Luglio

Interventi di Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia – Beppe Pagani, presidente Anpc – Associazione nazionale Partigiani cristiani in rappresentanza delle associazioni partigiane – Pegah Moshir Pour, Attivista per i diritti umani

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Filarmonica Città del Tricolore

Le altre iniziative in programma

21 aprile

Ore 20.30

Teatro Ariosto

Il duce delinquente

Spettacolo teatrale con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia

ingresso a pagamento

Promosso in collaborazione con Fondazione I Teatri

22 aprile

Ore 11

Biblioteca panizzi, Sala del planisfero, via Farini 3

Le origini del fascismo in Emilia-Romagna

Incontro con Andrea Baravelli, John Foot e Fabrizio Solieri, coordina Mirco Carrattieri

Promosso dal Comune di reggio Emilia in collaborazione con Istituto Cervi e Istoreco

24 aprile

Ore 10.30

Cippo caduti partigiani, via Ghiarda – San Rigo

Commemorazione Caduti Ghiarda

Promossa da Associazioni Partigiane

24 aprile

Ore 21

Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro della Resistenza, 4

Proiezione del film “Novecento Atto I”

Promosso da Comune di Reggio Emilia

25 Aprile

Ore 9.30

Ritrovo monumento Caduti di Villa Ospizio

Ore 9.40

Commemorazione monumento Caduti di Villa Ospizio

Promossa da Associazioni Partigiane e parrocchia san Francesco da Paola

Ore 10

Chiesa parrocchiale di Villa Cella

Messa

Ore 11.30

Cella – piazzale della Pizzeria di Villa Cella

Commemorazione con corteo al monumento ai Caduti di via Cella all’Oldo

Promossa da Comitato per le celebrazioni del 25 aprile di Cella

Ore 20

Circolo Arci Fenulli, via Fenulli, 7

Pedalata della Resistenza

Promosso da Anpi, Fiab e Circolo Arci – Fenulli

25 Aprile

Ore 14.30

Gattatico, Museo Alcide Cervi

Apertura con testimonianze di Teresa Vergalli, Francesca Mannocchi, Zir Mar Aung, Gulala Salih e Pegah Moshir Pour

ore 15.30 – Concerto della Liberazione con Mara Redeghieri, Bandabardò& Cisco, Lo Stato Sociale. A seguire Djset con Mark Bee e Keemani

Promosso da Istituto Alcide Cervi, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, Comune di Campegine, Comune di Gattatico, Anpi, Arci, Proloco Gattatico, Circolo Arci Gardenia, Libera, Circolo Arci Fuori Orario, Istoreco.

26 aprile

Ore 20.30

Correggio, Centro Sociale 25 Aprile, piazzale 2 Agosto

presentazione del libro “Cent’anni di rettitudine. La storia del Comandate Diavolo e del processo Don Pessina” curato da Massimo Storchi e Fausto Nicolini.

Massimo Storchi dialogherà con Ftrdiano Sessi.

Promosso da Istoreco, in collaborazione con la libreria Ligabue di Correggio

Ore 21

Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro della Resistenza, 4

Proiezione del film “Novecento Atto II”

Promosso da Comune di Reggio Emilia

6 maggio

ore 17.30

Ceis – via Codro, 1/1

Presentazione del libro “Caro Zaccagnini”

alla presenza dell’autore Aldo Preda, con don Giuseppe Dossetti, Livia Zaccagnini, Vasco Errani e Pierluigi Castagnetti

Promosso da Anpc – Associazione nazionale partigiani cristiani