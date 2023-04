Con un’ordinanza emanata oggi e in vigore dalle ore 18 del 23 aprile 2023 alle ore 6 del 24 aprile 2023, si dispongono alcune limitazioni precauzionali, volte a favorire la sicurezza, l’ordine pubblico e la convivenza civile in occasione dei previsti festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio Reggiana in serie B.

Ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e di circoli privati è fatto divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nella zona del centro storico compresa tra via Emilia San Pietro, via Emilia Santo Stefano, via Crispi, piazza Del Monte, piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria, nel parco del Popolo, negli spazi dell’Isolato San Rocco, in via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, viale Allegri, via Secchi, via Battaglione Toscano e piazza Vallisneri.

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta il pagamento della sanzione di 300 euro. A seguito di accertamento delle violazioni, è prevista altresì la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione.

L’ordinanza è stata richiesta nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.