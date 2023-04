Anche San Possidonio accoglie il nuovo Punto di Infermieristica di Comunità. Per presentarlo ai cittadini, Azienda USL di Modena e Amministrazione comunale hanno organizzato un incontro pubblico, che si terrà giovedì 27 aprile, alle ore 20.45, all’Auditorium Principato di Monaco di via Focherini 1 a San Possidonio.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del format “Nuovi servizi per nuovi bisogni”, che mira a fare conoscere le nuove opportunità in tema di assistenza territoriale. Come appunto l’Infermiere di Comunità, un professionista con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute, coinvolto in attività di promozione, prevenzione e gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di comunità, in stretta sinergia con Medici di medicina generale e specialisti.

Alla serata parteciperanno il Sindaco di San Possidonio Carlo Casari, l’Assessore alla Sanità Roberta Bulgarelli, la Direttrice sanitaria dell’Azienda USL di Modena Romana Bacchi e la Direttrice del Distretto di Mirandola Anna Maria Ferraresi. Accanto a loro, con il compito di approfondire nel dettaglio l’attività del Punto di Infermieristica di Comunità e l’interazione con i servizi già presenti, ci saranno Mary Guerzoni, Responsabile delle Case della Comunità del Distretto di Mirandola; Martina Preti, infermiera di comunità; Paolo Valeri, Medico di medicina generale; Lucia Bergamini, Medico Geriatra Responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Distretto di Mirandola; e Stefano Sassi, Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale dell’Ospedale di Mirandola.