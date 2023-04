Martedì 25 Aprile, in occasione della Festa della Liberazione, torna a Campogalliano la tradizionale Pedalata popolare “Cicloidi”, vero appuntamento di festa per la comunità e dei valori fondativi che la caratterizzano, organizzato dal Comitato Comunale per la Memoria; il ritrovo per ciclisti e semplici appassionati, è fissato alle 14,30 in piazza Vittorio Emanuele II, dove avverrà la partenza, per poi proseguire con tappe a Saliceto Buzzalino e Panzano e punto di arrivo e ristoro presso Casa Berselli, presso il circolo Goldoni ai laghi Curiel.

Importante segnalare la lotteria abbinata all’iniziativa, quest’anno davvero molto ricca con oltre 80 premi, grazie alla generosità di aziende e commercianti del paese che hanno aderito con entusiasmo anche sapendo che i fondi raccolti sono destinati al Progetto “Salvavita” per l’emergenza cardiorespiratoria garantita dai defibrillatori attivi sul territorio comunale.

Da ricordare che in caso di maltempo la pedalata verrà annullata ma l’estrazione della lotteria avverrà comunque presso il circolo Goldoni.