Dieci serate (undici con l’anteprima a Bomporto il prossimo 26 aprile) tutte ad ingresso gratuito all’insegna del cinema d’autore e di qualità, lo schermo come specchio dei tempi in cui viviamo. Una rassegna serale con nove film – quattro girati da registe – tra italiani e stranieri, di cui tre opere prime e due opere seconde, i due titoli vincitori della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e del Festival di Berlino 2022, e in esclusiva nazionale ed europea il Director’s Cut di un film italiano uscito solo qualche mese fa.

E poi un cortometraggio per ricordare il compianto Ivano Marescotti. Due registi e una regista, tre attrici e un attore, due costume designers e altri ospiti ancora in via di definizione accompagneranno i loro film in sala e sveleranno al pubblico i segreti del dietro le quinte. Due importanti realtà del territorio protagoniste con i loro rappresentanti di una serata dedicata alla memoria e al ricordo Per i più piccini, due film, e uno spettacolo teatrale incentrato sulle api. Non mancheranno all’appello i lavori finalisti della gara “4 Giorni Corti” – vero cuore pulsante del festival – che parte oggi 21 aprile dopo le 21. Un cortometraggio realizzato dal regista Carlo Battelli con 16 ragazzi di Quarta e Quinta dell’I.S.S. ‘Adolfo Venturi’ di Modena che sarà proiettato in anteprima la sera di sabato 6 maggio in occasione del Galà di chiusura della gara dei corti. Una mostra fotografica con una ventina di immagini originali intitolata “L’arte nel cinema” a cura di PhotoNonantolArte e un’installazione con due degli iconici capi usati per il film “Sole cuore amore” di Daniele Vicari visitabili tutti i giorni di proiezione nel foyer della Sala Cinema Massimo Troisi. Grande novità, una Masterclass di scrittura e regia tenuta da una nota regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana.

Questi i numeri della 17esima edizione del Nonantola Film Festival, che si svolgerà da giovedì 27 aprile a sabato 6 maggio 2022 a Nonantola con un’anteprima a Bomporto mercoledì 26 aprile. In linea con la mission che Nonantola Film Festival APS, organizzatrice dell’evento e affiliata Arci-UCCA, sta portando avanti da sette anni a questa parte, vengono presentate agli spettatori opere prime e seconde di registi italiani e stranieri che poca o nulla visibilità hanno avuto nelle sale, non per scarsa qualità, ma per miopi logiche delle maggiori case di distribuzione cinematografica.

I titoli in programma

Tutte le proiezioni avranno luogo presso la Sala Cinema Teatro Massimo Troisi in viale Rimembranze 8 a Nonantola con inizio alle ore 21, tranne la proiezione del 26 aprile che si terrà presso il Cinema Teatro Comunale di Bomporto in via Verdi 8/A sempre alle 21. L’ingresso è sempre gratuito.

Si parte appunto mercoledì 26 aprile in anteprima a Bomporto con la proiezione del documentario – vincitore del Leone d’oro alla Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia 2022 – “Tutta la bellezza e il dolore” della regista americana Laura Poitras: la storia intima e coinvolgente di Nan Goldin tra le più note e influenti fotografe contemporanee e attivista di fama internazionale, e della sua battaglia contro la potente dinastia dei Sackler. Sarà uno dei migliori film italiani degli ultimi anni ad aprire ufficialmente la 17esima edizione del NFF giovedì 27 aprile a Nonantola, la commedia d’esordio del regista toscano Niccolò Falsetti “Margini” vincitrice del Premio del Pubblico nell’ambito della Settimana della Critica alla Mostra di Venezia 2022: i membri di un gruppo punk decidono di far arrivare una famosa band americana nella loro piccola cittadina, ma non tutto andrà come avevano previsto. Il film è candidato a 2 David di Donatello 2023: Miglior regista esordiente e Miglior canzone (La Palude). In apertura di serata, in omaggio al grande attore Ivano Marescotti recentemente scomparso, verrà proiettato il cortometraggio “Ora” diretto da Tancredi Piovesan, vincitore del concorso ‘Vinci l’attore’ del Nonantola Film Festival 2014.

La rassegna continua venerdì 28 aprile con la straordinaria opera seconda del video artista e film-maker italiano Yuri Ancarani “Atlantide” presentata nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2021: una violenta storia di iniziazione maschile interamente girata nella laguna di Venezia, che esplode trascinando la città fantasma in un naufragio psichedelico. Sabato 29 aprile arriva il primo ospite del NFF 2023: l’attore, doppiatore e autore di programmi televisivi Andrea Zalone – molto noto anche per essere la ‘spalla’ di Maurizio Crozza – che presenta il suo primo film come regista: “Il giorno più bello”, divertente commedia con un gran cast capitanato da Luca e Paolo, remake di “C’est la Vie – Prendila come viene”, piccolo gioiello comico firmato dalla coppia Eric Toledano e Olivier Nakache.

Altra opera prima quella proposta sabato 30 aprile, “Amanda” di Carolina Cavalli, candidato a 3 David di Donatello 2023: Miglior regista esordiente, Miglior attrice protagonista (Benedetta Porcaroli), Miglior attrice non protagonista (Giovanna Mezzogiorno). Amanda è una ragazza di 25 anni che non ha amici e forse non li ha mai avuti. Sarà presente in sala l’attrice Monica Nappo, che nel film interpreta la madre di Amanda.

In occasione della Festa del Lavoro, lunedì 1° maggio, sullo schermo della Sala Cinema Troisi arriva “Sole cuore amore” diretto da Daniele Vicari nel 2016 ed interpretato nei ruoli principali da Isabella Ragonese ed Eva Grieco. La Grieco accompagna il film assieme alle costume designers modenesi Francesca e Roberta Vecchi, che hanno curato i costumi del film. Eli e Vale sono amiche da sempre: la prima ha l’onere di essere l’unica che lavora in famiglia, l’altra fa la ballerina e deve rendere conto sol a sé stessa.

Un’altra opera seconda quella in programma martedì 2 maggio: “Alcarràs – L’ultimo raccolto” della regista catalana Carla Simòn. Vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino 2022, il film racconta di una famiglia che come ogni estate si riunisce nella cittadina più profonda della Catalogna, anche se questa potrebbe essere l’ultima. Mercoledì 3 maggio spazio al ‘Vintage d’autore’ con la copia restaurata del capolavoro di Alfred Hitchcock “Psycho”, a cui sono stati aggiunti 13 secondi di scene tagliati dopo le prime proiezioni al cinema nel 1960.

Giovedì 4 maggio spazio alle realtà del territorio con una serata dedicata a Fondazione Villa Emma di Nonantola e al Mente Locale Festival, ospiti Andrea Zappalà figlio dello scomparso documentarista Aldo Zappalà e Giulio Filippo Giunti regista del documentario “Il sapore della terra” che sarà proiettato nel corso della serata. La rassegna cinematografica serale del 17esimo Nonantola Film Festival si chiude venerdì 5 maggio con la proiezione in anteprima nazionale ed europea del Director’s Cut del film “La California” della regista Cinzia Bomoll, che sarà presente in sala assieme a membri del cas tra cui l’attore Andrea Roncato. Una storia noir ambientata nella Bassa emiliana che vede protagoniste due gemelle.

Le iniziative per ragazzi

Anche per la sua edizione 2023, il Nonantola Film Festival – da sempre promotore dell’uso e della comprensione del linguaggio cinematografico da parte dei ragazzi in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le Amministrazioni comunali presenti sul territorio – propone all’interno del suo palinsesto proiezioni di film, e cortometraggi realizzati dai ragazzi stessi. Da segnalare in tale ambito il corto “Dora” realizzato da sedici ragazze e ragazzi di Quarta e Quinta dell’I.S.S. ‘Adolfo Venturi’ di Modena con la supervisione del regista modenese Carlo Battelli, che sarà proiettato in anteprima la sera del 6 maggio.

E dedicata ai più piccoli è la rassegna ‘Cinekids’ che si articola in due appuntamenti pomeridiani ad ingresso gratuito: sabato 29 aprile alle 17 verrà proiettato il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti tratto dal libro per ragazzi di Dino Buzzati, mentre sabato 6 maggio sempre alle 17 è in programma “Dililì a Parigi” di Michel Ocelot.

N.B.: i due titoli vengono proiettati al posto rispettivamente de “La storia della principessa splendente” e de “Il mio vicino Totoro” precedentemente annunciati, che per motivi tecnici indipendenti dalla volontà degli organizzatori non sono più disponibili.

Cinema, ma anche teatro: alle 17 di sabato 6 maggio sul palco della Sala Cinema Teatro Troisi andrà in scena lo spettacolo “Voce del Verbo Alveare” di e con Meri Bracalente, della Compagnia Rebis Teatro. Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad estinguersi? Ingresso gratuito per tutti.

Il concorso “4 Giorni Corti”

‘4 Giorni Corti’ è il cuore pulsante del Nonantola Film Festival. E’ una sfida che si rinnova ogni anno, in cui la regola fondamentale per i videomaker che vi prendono parte, è produrre un cortometraggio della durata di 4 minuti, in soli 4 giorni, con gli elementi obbligatori indicati dall’organizzazione e con le caratteristiche del genere cinematografico scelto.

66 le troupe iscritte a questa 17esima edizione della gara, dall’Emilia-Romagna e da altre regioni d’Italia. Le riprese entrano nel vivo da domani 22 aprile, e c’è tempo fino alle 23.59 di martedì 25 aprile per consegnare online i file video delle opere, che saranno poi selezionate dagli organizzatori.

Sabato 6 maggio nel corso del Galà di chiusura alla Sala Cinema Massimo Troisi di Nonantola la Giuria di Qualità (composta dalla regista Cinzia Bomoll, dalla presidente di FICE Emilia-Romagna e responsabile dell’ufficio cinema di Reggio Emilia Sandra Campanini, dalla giornalista di Vanity Fair Laura Fiengo, dal photo editor Marco Finazzi e dal giornalista e blogger Luigi Locatelli) proclamerà i vincitori fra la selezione dei cortometraggi finalisti: 1500 euro al miglior corto, 500 euro al secondo e 250 al terzo, più eventuali altre menzioni. Sarà inoltre possibile per tutti votare i corti finalisti online e anche in presenza la sera del 6 maggio in sala a Nonantola, per ottenere la menzione speciale intitolata al videomaker Nicolò Gianelli.

Uno degli sponsor del festival, Coop Alleanza 3.0 metterà inoltre in palio un premio speciale di 300 euro in buoni spesa per il lavoro che meglio avrà valorizzato la città di Nonantola.

Eventi speciali

Tre gli eventi speciali di questa 17esima edizione del Nonantola Film Festival.

La prima grande novità è la Masterclass di regia e scrittura che la regista Cinzia Bomoll terrà la mattina di sabato 6 maggio dalle 10.30 alle 12.30 a presso la Biblioteca di Nonantola: “Come si scrive, come si cura la regia e come si sceglie la troupe per produrre un cortometraggio. E quali sono le basi per un lungometraggio. Consigli teorici e pratici da parte di chi ha fatto la gavetta”. Il corso è dedicato a giovani registi, filmmakers, sceneggiatori, attori, montatori o chiunque abbia interessi nel mondo della produzione cinematografica. Iscrizioni gratuite fino a sabato 29 aprile al link https://bit.ly/40rM9EL

Nel foyer del Troisi, per tutta la durata del festival e visibili negli orari di apertura della sala, ci sono la mostra delle opere selezionate del concorso fotografico “L’arte nel cinema” organizzato da PhotoNonatolArte, e l’installazione con due abiti di scena del film “Sole cuore amore” curata dalle costume designers Francesca e Roberta Vecchi.