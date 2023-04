Incendio di di una parete esterna e principio d’incendio del tetto di un’abitazione in via

Reverberi a Salvaterra di Casalgrande. L’abitazione è interessata da un cantiere.

L’incendio, causato dai lavori in corso, è stato estinto con l’intervento di più squadre dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia. Mobilitato anche il Comando di Modena con due mezzi.