Prosegue la messa a punto dei 18 nuovi tracciati pedonali individuati sul territorio comunale che, nell’ambito del progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri”, vengono man mano attrezzati per permetterne la piena fruibilità e consentire così facili passeggiate tra la città e la campagna. I percorsi, per un totale di oltre 160 chilometri, si snodano infatti lungo piste ciclopedonali, sentieri, carraie, a seconda della loro collocazione geografica.

Sette di questi itinerari sono già stati tabellati, grazie alla collaborazione del Club alpino italiano (Cai) con il Comune di Reggio Emilia, e vengono ora aperti “ufficialmente”. Il primo ad essere inaugurato è stato la scorsa settimana l’anello della Rosta Nuova.

Domani, sabato 22 aprile, dalle ore 15,30 con partenza dall’ingresso di villa Magawly (via Ruzante 37), è la volta della camminata pubblica lungo l’anello della Canalina, che prevede anche la visita alla stessa villa villa Magawly e al suo parco.

Seguiranno le camminate lungo l’anello Alex Langer il 6 maggio; l’anello di Santa Croce e delle Reggiane il 20 maggio; la strada della Biodiversità il 21 maggio; l’anello dell’Oasi del Gruccione e del Mulino di Canali il 27 maggio; la via delle Ville il 10 giugno.

Tutti i percorsi sono raccolti in un atlante con mappa, che sarà man mano aggiornato sulla base del graduale posizionamento della cartellonistica e che è consultabile su www.comune.re.it/cittadeisentieri e a cui, una volta completata la segnaletica, seguirà nel 2024 una cartina geografica Cai (sia in formato cartaceo che digitale) che sarà disponibile per i cittadini presso lo Iat e altri punti di distribuzione. L’atlante riporta una scheda per ciascun percorso in cui vengono illustrate caratteristiche, distanze e luoghi di interesse.

Info per informazioni www.comune.re.it/cittadeisentieri e reggiocittadeisentieri@comune.re.it