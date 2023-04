Disposta dal Questore di Bologna Isabella Fusiello ed eseguita nella giornata di ieri da personale della Divisione di Polizia Amministrativa la sospensione delle attività relative alla struttura ricettiva di B&B situata in via Barbieri.

A seguito di un controllo svolto dalla Polizia Amministrativa presso la struttura è emerso che i locali dell’attività venivano utilizzati per fornire alloggio in maniera abusiva, in quanto l’affittuaria risultava essere sprovvista di autorizzazione per l’esercizio di attività di affittacamere.

Dagli accertamenti svolti è emerso, inoltre, che la struttura ometteva di effettuare i relativi adempimenti di legge, come registrare la presenza degli alloggiati ed effettuare la relativa comunicazione alla Questura.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini, ha disposto alla chiusura del B&B per 15 giorni dalla giornata di ieri.