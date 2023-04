Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Stazione di Modena San Damaso sono intervenuti in un’abitazione alla periferia della città, ove al suo interno era stato segnalato un giovane in stato di agitazione. Nel corso dell’intervento i Carabinieri, intuendo che lo stato di alterazione del ragazzo fosse correlato con l’uso di sostanze stupefacenti, ispezionavano la sua camera da letto, dove nel suo interno rinvenivano della marijuana e 100 grammi di hashish, un bilancino di precisone, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 140 Euro.

Il 22enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nella mattinata odierna condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.