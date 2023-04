Al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e di disturbo delle persone, nelle aree urbane colpite da fenomeni di degrado urbano e, in particolare, a seguito delle segnalazioni dei cittadini, l’attività di controllo della Polizia di Stato in zona stazione è stata rivolta anche ad individuare alcuni giovani proprietari di cani di razza “Amstaff” che conducono i loro animali in modo pericoloso per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini che risiedono in quell’area o che vi passeggiano.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile, nel corso dell’ordinaria attività di pattugliamento della zona stazione, un equipaggio della squadra Volanti sottoponeva a controllo un giovane conduttore di un cane razza “Amstaff”. Il giovane, già noto agli operatori, stazionava intralciando il passaggio per i non vedenti, in violazione del Regolamento di Polizia urbana. Pertanto, si procedeva alla contestazione della sanzione pecuniaria e alla notifica dell’ordine di allontanamento dalle aree urbane per intralcio alla fruizione degli spazi pubblici.

Sempre nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, durante il servizio di ordine e sicurezza pubblica, disposto in occasione dei festeggiamenti della Reggiana calcio, fermava in via Nobili un gruppo di giovani, tra i quali il proprietario del cane razza “Amstaff” che veniva nuovamente sanzionato dagli operatori della Polizia Locale in quanto l’animale era privo della prevista museruola.

All’atto dell’identificazione, emergeva a carico di un altro dei componenti del gruppo un rintraccio per notifica del provvedimento di DACUR (Divieto di avvicinamento a determinati luoghi pubblici).

Sui soggetti identificati sono in corso approfondimenti da parte della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile nell’ambito di una consolidata prassi operativa volta a monitorare ambienti che possano, in ipotesi, essere riconducibili a forme di devianza o criminalità giovanile.