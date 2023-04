La cerimonia di consegna si è svolta ieri, 24 aprile, durante un Consiglio comunale straordinario appositamente convocato.

Una cerimonia calorosa e partecipata per rendere omaggio alla Principessa Elettra, figlia di Guglielmo, custode e testimone diretta delle imprese del padre, in vista delle celebrazioni per i 150 anni della nascita dello scienziato, che si terranno il prossimo anno.

Un gesto simbolico con cui il Consiglio comunale ha voluto sottolineare lo stretto legame esistente tra la famiglia Marconi e la nostra città, dove lo scienziato effettuò i primi esperimenti di radiotelegrafia senza fili. “Un legame che ha radici profonde e ci vede impegnati nella promozione e nella memoria dell’opera di Guglielmo Marconi con tante iniziative. Questo gesto è simbolo di amicizia e impegno condiviso nel promuovere il ricordo di un grande uomo, della sua opera e della sua ricerca scientifica”, ha detto il sindaco Roberto Parmeggiani nel suo intervento.

Accompagnata dal figlio Guglielmo Giovanelli Marconi e dalla nuora, la Principessa Elettra Marconi ha ascoltato gli interventi dei Consiglieri comunali e del presidente della Fondazione Marconi, Giovanni Emanuele Corazza, ringraziando per il riconoscimento ricevuto e ribadendo il suo amore per la città di Sasso Marconi, così cara a suo padre.

La cerimonia si è conclusa con un omaggio in musica e parole: il soprano Paola Matarrese, accompagnata al piano da Gian Marco Verdone, ha eseguito la romanza “Etere supremo alla Principessa Elettra Marconi”, una composizione dedicata alla Principessa.