L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nella sua riunione odierna ha adottato delibera di conformità con prescrizioni in relazione alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali elaborata da AdB S.p.A. ed approvata dall’utenza aeroportuale. Le prescrizioni indicate dall’Authority saranno considerate dalla Società ai fini dell’elaborazione e conseguente pubblicazione di proposta tariffaria emendata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera ART in oggetto.