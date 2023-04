In dieci contro undici rischiavamo di correre dietro la palla ma così non è stato.

Nonostante la nostra imprecisione nel primo tempo nel secondo i ragazzi hanno messo tanta qualità.

Inutile girarci intorno l’ingresso di un determinato giocatore (Berardi) al quindicesimo del secondo tempo ha cambiato l’inerzia della squadra alzandone il livello complessivo, fermo restando che le partite le vincono le squadre e non i singoli giocatori.

Avendo Lopez e Pinamonti squalificati al prossimo turno penso sarà una buona occasione per chi attende dietro di loro è credo siano pronti a dimostrare il loro valore.

Per la prima volta quest’anno siamo dalla parte sinistra della classifica e penso sia la posizione giusta per una squadra come la nostra.