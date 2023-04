Scese in campo alle 15:00 di oggi (domenica 30 aprile) Sassuolo e Empoli per la gara di ritorno valida come 32^ giornata di serie A.

Prima del match Alessio Dionisi ha parlato partendo ovviamente dalla recente sconfitta contro la Salernitana definendola una gara in cui la sua squadra ha sbagliato totalmente l’approccio.

Sta alla squadra già da questo turno ha aggiunto il mister, dimostrare la volontà di continuare il buon cammino fatto fino a ora e riprendere quella metà classifica che da diverse stagioni, pare essere il posizionamento più incline alle loro potenzialità.

In campo il tecnico toscano (per lui oggi una sorta di derby provenendo proprio dall’Empoli) ha mandato dal primo minuto Consigli, Marchizza, Harroui, Toljan, Lopez, Erlic, Tressoldi, Frattesi, Laurienté e Defrel. Domenico Berardi convocato si è scaldato con le riserve nel pre partita.

Le cose si sono messe subito sul binario sbagliato per i padroni di casa già al 10’ quando Cambiaghi recuperando palla nella sua trequarti campo in azione solitaria e portandosi dietro due difensori neroverdi ha messo la palla sull’angolino basso a sinistra di Consigli. Uno a zero per l’Empoli.

Per almeno tre occasioni è Laurienté ad arrivare sempre in ritardo su palloni messi in area appositamente per lui e al 19’ il Sassuolo si difende mettendo in corner un traversone insidioso dei toscani.

Al 25’ è Caputo a trovarsi faccia a faccia con Dionisi che para la conclusione del centravanti empolese che essendo successivamente giudicato in fuori gioco non avrebbe comunque arrecato danni.

Due minuti dopo cambio di fronte e su azione di Laurientè non riesce fino in fondo la conclusione a rete di Defrel che in acrobazia e di punta a provato a mettere dentro.

Al minuto 42 Davide Frattesi prova di destro in area una conclusione che s’impenna mandando il pallone in curva. Il primo tempo si chiude con il fischio del Sig. Dionisi dopo un minuto di recupero mandando le squadre negli spogliatoi con l’Empoli in vantaggio.

Per la ripresa mister Dionisi cambia ben tre uomini mandando in campo da subito Ferrari per Tessoldi, Henrique per Bajrami e Pinamonti al posto di Harroui con il resto della panchina poi è tutta in piedi a scaldarsi.

È il minuto 57,30 quando dalla panchina entra in campo Domenico Berardi al posto di Defrel e prima di farlo si scambia un energico cinque con il suo allenatore che di certo avrà bisogno di tutto il suo talento per provare a riprendere in mano la partita.

Doppio giallo estratto dall’arbitro al 61’ per uno scambio di cortesie al limite del regolamento tra Lopex e Bandinelli e in quanto diffidato, il numero 27 neroverde salterà la prossima sfida a Roma con la Lazio.

Caputo di testa al 71’ mette la palla in rete oltre Consigli ma la sua posizione è stata valutata in offside e quindi il risultato resta sull’uno a zero per gli ospiti.

A complicare il pomeriggio al Mapei Stadium è la reazione al 74’ di Pinamonti dopo un fallo che l’arbitro Dionisi sanziona con un rosso diretto. Dentro anche Rogerio per Marchizza e cambi finiti per i padroni di casa.

Dopo un’assenza di tre settimane davvero troppo pesante per questo Sassuolo, “Mimmo” Berardi ritorna alla grandissima e al minuto 82 di sinistro alla destra dell’area difesa da Vicario insacca il pallone del pareggio.

Sempre lui, Domenico Berardi si procura il calcio di rigore che dal dischetto allo scadere e sempre lui lo trasforma e regala tre punti alla sua squadra.

(Claudio Corrado)