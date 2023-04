Sconfitta per 5-2 dello Scandiano in casa del Thiene, tutta maturata nella seconda parte del match. I due gol scandianesi di Barbieri ed Ehimi, mentre in classifica rimane in quinta posizione a quota 25 punti.

Cupisti sceglie dal primo minuto Matteo Vecchi, Rocha e Deinite ed in attacco Ehimi e Uva. In vantaggio i rossoblu con l’assist centrale di Lorenzo Barbieri su Peter Ehimi che viene anticipato dal portiere e la pallina comunque entra in rete. Pareggio immediato di Luotti su rigore. Non si fa stregare nel secondo tempo Vecchi sul tiro diretto di Casarotto, ma nel susseguente powerplay lo stesso Casarotto segna il gol del vantaggio con un tiro da fuori area. Ehimi in tap-in firma il pareggio, sfruttando una corta respinta del portiere Comin dopo il tiro dalla media distanza di Rocha. Ma è ancora bomber Casarotto a far pervenire in vantaggio la squadra di casa, con un tiro in velocità. Azione personale di Poli per il 4-2 che supera indomito la difesa scandianese ed insacca. Ancora il vicentino a segno nei minuti finali con un tiro centrale che trafigge per la quinta volta Vecchi.

HOCKEY THIENE – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 5-2 (1-1, 4-1)

Thiene: Comin, Luotti, Casarotto, Ballardin, Conzato – Poli A, Succato, Sperotto (C), Dal Prà, Dalla Vecchia – All. Thiella

Scandiano: Vecchi (C), Deinite D, Rocha, Ehimi, Uva – Busani N, Barbieri, Stefani, Busani R, Dimone – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 7’56” Barbieri (SCA), 8’56” Luotti (rig) (THI) – 2t: 4’04” Casarotto (THI), 5’52” Ehimi (SCA), 8’50” Casarotto (THI), 15’31” Poli (THI), 18’20” Poli (THI)

Espulsioni: 2t: 3’33” Barbieri (2′) (SCA)

Arbitro: Daniele Moretti di Follonica (GR)

Nella foto (di Alberto Bertolani) timeout Scandiano