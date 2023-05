Secondo anno per Comix Academy a Ennesimo Film Festival, che rinnova la sua presenza passando dal tema della comicità del 2022, a quello del fumetto. Per farlo, due ospiti d’eccezione, Stefano Frassetto e Fumettibrutti, interverranno nella kermesse, in programma dal 26 aprile al 7 maggio a Fiorano Modenese.

A dare il “la” sarà Frassetto, la mattina del 2 maggio alle 8.30, incontrando al Cineporto dell’Emilia-Romagna le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Fiorano. Il fumettista torinese, noto per il suo personaggio Ippo, dialogherà con gli studenti di Ennesimo Academy raccontando una carriera, una passione e le suggestioni che legano cinema e disegno.

Seguirà la proiezione dei corti della Selezione Giovani, in cui i ragazzi saranno chiamati a scegliere il proprio film preferito e assegnare l’Ennesimo Premio Giovani, ma anche, grazie alla rinnovata partnership con l’agenda edita da Franco Cosimo Panini Editore, il più divertente, per l’Ennesimo Comix Award. I più volenterosi potranno inoltre cimentarsi nella scrittura di una recensione critica, sulla base di quanto studiato con gli educatori dell’Academy nelle scorse settimane in classe, concorrendo per vincere il premio per la Miglior Recensione. Tutti e tre i premi saranno assegnati ufficialmente nella Cerimonia conclusiva il 7 maggio dalle 20.30 sempre al Cineporto.

Ma a contare non saranno solamente i voti degli studenti di Fiorano, accanto a loro a pesare sulla scelta ci saranno, ancora il 2 maggio, le preferenze dei ragazzi di Formigine (dalle 9 alla Scuola Secondaria di Primo Grado Fiori) e di Castelnuovo Rangone (dalle 9 al Cinema Teatro Ariston). Il 3 maggio toccherà poi alle medie di Maranello (dalle 9 all’Auditorium Ferrari), di Medolla (dalle 9 all’Auditorium Comunale) e di Scandiano (dalle 9 al Cinema Teatro Boiardo).

Chiuderanno questa lunga serie di proiezioni e votazioni, aperta da Savignano sul Panaro il 27 aprile, gli studenti delle medie di Castelnuovo Rangone, il 4 maggio.

Ad un pubblico più generico sono in vece dedicati i due appuntamenti serali. Il 2 maggio dalle 20.30 al Cineporto si terrà la proiezione di Gente Strana di Marta Miniucchi. Unico lungometraggio in programma, il film, realizzato per i 50 anni di CEFA – Il seme della solidarietà, è un mokumentary che, attraverso fiction, documentario e materiale d’archivio, racconta una storia di scambio di valori e competenze. Presenti in sala la regista e il produttore Giorgio Ciani e i rappresentanti degli organi di cooperazione internazionale del territorio.

Il 3 maggio dalle 21 al BLA si potrà invece assistere alla proiezione della selezione Sinofonie – cinema in lingue cinesi. Un approfondimento cinematografico su un mondo apparentemente lontano, curato da un team di sinologi, mediatori e docenti di lingua e cultura cinese, relatori per l’occasione di una tavola rotonda sul tema: Sabrina Ardizzoni (Università di Bologna), Federico Picerni (Università Ca’ Foscari di Venezia/Unibo) e Clara Longhi, esperta di cinema e collaboratrice in numerosi Festival in Italia e in Cina (Università SSML Carlo Bo/IULM Milano).