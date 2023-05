Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio notturno, sono intervenuti d’urgenza presso un negozio di ortofrutta nel centro cittadino dove era stato segnalato un uomo che si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, tagliando la catena con una cesoia e forzando la porta.

Il tempestivo intervento del titolare del negozio e dei Carabinieri ha permesso di fermare e trarre in arresto per furto aggravato, l’autore, un 34enne italiano, che si era impossessato della somma di 15 euro dal registratore di cassa. L’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.