Intorno alle 6:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per una frana che, a Sasso Marconi in via Colliva, ha interessato la sede stradale. Sul posto la squadra ha verificato come la frana, di modesta entità, avesse già occupato parte della carreggiata. Il transito è attualmente consentito solo su una corsia. Sul posto Polizia Locale.