Riapre a Serramazzoni la strada provinciale 3 “Via Giardini” in località La Fontanina, dove nella mattina di martedì 2 maggio di era verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi a causa dell’ondata di maltempo che sta coinvolgendo il territorio provinciale, senza il coinvolgimento di mezzi o persone. Il tratto interessato era stato chiuso al transito per consentire le operazioni di ispezione e rimozione dei detriti ed ora riapre con un senso unico alternato regolato da semaforo.