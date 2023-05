A un anno dall’inaugurazione dell’area sportiva e ricreativa di piazzale Europa, che ogni giorno richiama centinaia di ragazzi che qui usufruiscono delle pista da skateboard e dei campi da basket, l’area del Reggiane Parco Innovazione è nuovamente in festa.

Sabato 6 e domenica 7 maggio si apre infatti la stagione estiva di eventi ‘Reggiane Summer’ che fino a settembre animerà questi nuovi spazi della città e lo storico quartiere Santa Croce con musica, cibo, esibizioni sportive e mostre. Tra gli eventi in programma anche l’apertura del capannone 17, dopo gli interventi di riqualificazione.

Piazzale Europa rappresenta infatti una nuova polarità cittadina, sempre più vissuta dai reggiani per motivi di lavoro o di svago. Dalla sua riqualificazione, avvenuta lo scorso anno, e grazie al progressivo recupero dei padiglioni delle storiche officine meccaniche, l’area costituisce un luogo di interconnessioni e di significati sulla scala della città: collega il centro al quartiere Santa Croce, ospita infrastrutture dell’economia della conoscenza come il Reggiane Parco Innovazione, il Tecnopolo e il Centro internazionale Malaguzzi; permette l’accesso alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi e costituisce un elemento di ricucitura fisica, funzionale e simbolica nel tessuto urbano di Reggio Emilia.

HANNO DETTO – “Una ricucitura che ora, grazie a Reggiane Summer e alle iniziative civiche come Cento strade per unire, è apprezzabile anche sul piano sociale, nella dimensione sia del quartiere sia della città”, ha sottolineato il sindaco Luca Vecchi presentando il programma ai media.

“Reggiane e Santa Croce – ha aggiunto il sindaco – sono ormai saldamente riconnessi alla città, in un percorso di rigenerazione complessiva in cui, oltre a ricerca, sapere, formazione universitaria, economia della conoscenza e spazi per il tempo libero, sono soprattutto le persone ad essere protagoniste e generatrici di vita e relazioni. Nulla si è realizzato per caso: sono stati necessari anni di lavoro intenso, che hanno consentito di superare progressivamente i non pochi problemi della zona e che si sono realizzati con il coinvolgimento dei cittadini disposti a impegnarsi e relazionarsi con l’Amministrazione e la città in maniera costruttiva, migliorando il contesto e i luoghi di vita quotidiana.

“Nel contempo – ha concluso il sindaco – sono proseguiti intensamente i lavori di riqualificazione dei capannoni delle ex Omi Reggiane a cura della Stu dedicata: nell’ambito di Reggiane Summer potremo presto inaugurate il capannone 17, mentre è previsto nei prossimi mesi il completamento dei capannoni 15 B e C quali sedi del quarto Polo universitario e spazi per laboratori e ulteriori start up di imprese innovative”.

L’ultimazione di questo quadrante di interventi nell’Area Reggiane è prevista entro il 2024 e ciò non esclude una successiva estensione delle iniziative di riqualificazione in favore del Parco Innovazione, hanno spiegato il vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Alex Pratissoli e l’ad di Stu Reggiane spa Luca Torri.

Un percorso che includerà servizi per chi frequenta il Parco Innovazione, anche in termini di accoglienza, ad esempio con lo Studentato nella ex palazzina Uffici (cosiddetta palazzina M) che affaccia su via Agosti. La nuova sede universitaria si stima attrarrà nell’Area fino a 2.700 fra studenti e docenti.

Lo stesso ad Torri ha citato inoltre la realizzazione della Rambla, l’ampio viale interno all’Area Reggiane che si estenderà dall’area ferroviaria a via Agosti e, poco lontano dal Parco Innovazione, il cantiere all’ex Mangimificio Caffarri, i cui lavori del primo stralcio termineranno in giugno. L’ex impianto produttivo ospiterà fra l’altro attività di ReMida e Reggio Children e della compagnia teatrale MaMiMò.

“Le nostre azioni – ha commentato l’ad Torri – sono proseguite nel periodo pandemico e, oggi, tra le difficoltà indotte dal quadro di crisi della guerra in Ucraina, che qui si sono declinate in difficoltà nel reperimento dei materiali e aumento dei prezzi”.

Passando all’illustrazione del programma di Reggiane Summer, Torri ha detto che “la città ha dimostrato di rispondere positivamente alla nuova realtà delle Reggiane e di Santa Croce e questo ci ha aiutato nel nostro principale obiettivo, che è quello di riportare questa parte importante della città a una vita piena. Reggiane Summer 2023 vuole promuovere, come merita, e aprire sempre più alla città questa zona, in un arco temporale piuttosto ampio e con proposte diverse: dalle mostre, che sono ormai una costante al Parco Innovazione, ad eventi già rivelatisi di forte richiamo come Vino e Vinili, Cento strade per unire, Omi Festival e, fra le novità, il nuovo market di artigianato ‘Bagaj’. Contiamo di ospitare anche quest’anno la presentazione della Reggiana calcio, mentre i prossimi Giochi del Tricolore troveranno alle Reggiane-Santa Croce opportunità di sport e socializzazione”.

All’incontro con la stampa, era presente anche Stefano Buffagni di Centro strade per unire: “Intorno alle Reggiane c’è un quartiere, che ha fatto e continua a fare la sua parte, per obiettivi comuni e benefici reciproci – ha detto – In questo modo, le Reggiane e il Parco Innovazione sono sempre più inclusi nella città e il quartiere di Santa Croce, è evidente, non è più lo stesso di qualche tempo fa”.

WEEKEND DI APERTURA – La stagione di appuntamenti estivi inizierà sabato 6 e domenica 7 maggio con esibizioni sportive e di danza, dj set e street food. Tra gli eventi speciali, la tappa reggiana del campionato regionale di skateboarding della Fisr.

La festa si aprirà sabato 6 maggio alle ore 10 con esibizioni allo skatepark e al campo da basket che proseguiranno fino alle 18. (Per l’utilizzo dello skatepark è obbligatorio presentarsi con la propria attrezzatura. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori e muniti di protezioni e casco). Dalle 17.30 e fino alle 19.30 esibizioni di gruppi hip-hop dell’Asd Progetto Danza Reggio Emilia e Dance for Life Rubiera. La musica accompagnerà gli eventi dalle 17.30 e fino alle 24 con djset di Icestain Old School HipHop and R&B session, Habitat Dj’s Showcase, Bob, Hurricane B, Nich All Us, Havoc e Lawn, Squ4re.

Domenica 7 maggio, allo skate park è in programma una tappa del campionato regionale Skateboard FISR: dalle 10 alle 15 prove libere e dalle 15 alle 20 via alle competizioni. Dalle 17 (e sino alle 24) nell’area basket si terranno tornei ed esibizioni di basket, minibasket e gare di tiro, con ‘WhyNot exhibitions’: WhyNot e Sospeso portano l’hip hop e il rap old school al parco Innovazione. Musica, intrattenimento, writers e sneakers contribuiranno a catapultarci nella New York degli anni ‘90.

Non mancherà la musica a fare da colonna sonora della festa con ‘The magnificent show of Mr. PappLovah’ (easy listening funk/soul/chill dj set) dalle 15 alle 17 e con Why Not dj’s Showcase: Badbrendy Perry dalle 17.30 alle 24.

In entrambe le giornate saranno presenti diversi punti ristoro con american bbq, pinsa e prodotti da forno, arrosticini, panini al lampredotto, vegetariano/ veggie.

GLI ALTRI EVENTI

Sabato 20 maggio

– Cento strade per unire. La storica Festa del quartiere Santa Croce.

– Vino e vinili. Il carroponte e il Capannone #18 tornano a fare da sfondo all’happening dove ricercatezza e divertimento si fondono, tra musica ed esplorazioni enologiche.

16 – 17 – 18 giugno

Inaugurazione del Capannone #17

Un nuovo spazio entra a far parte di Reggiane Parco Innovazione: il Capannone #17, con i suoi 6.000 metri quadri interamente recuperati e rigenerati per ospitare aziende, ordini professionali e attività di ristorazione. Con la sua piazza coperta di 900 metri quadri il nuovo Capannone #17 si candida ad essere un nuovo punto di riferimento per l’intera città. Venerdì 16 un evento dedicato alle aziende del Parco Innovazione e agli stakeholder farà da apripista a una due giorni dedicati a visite guidate aperte a tutti i cittadini e al dj set di sabato 17 che coinvolgerà come location anche il Capannone #18.

15 – 16 – 17 settembre

Omi festival

Dopo il grande successo dello scorso anno torna Omi Festival con il meglio della scena house e techno italiana e internazionale nella suggestiva ambientazione post industriale di Reggiane Parco Innovazione.

30 settembre -1 ottobre

Market Reggiane – Bagaj

Bagajnel dialetto reggiano indica un oggetto piccolo, magari poco considerato. Ora è anche il nome di un nuovo market, un progetto che vuole portare il lavoro di artigiane e artigiani in un luogo unico della città, in cui tante mani hanno lavorato, creato, costruito.

MOSTRE

Da aprile a metà giugno

“Le Officine Reggiane nello spazio tempo”

Due fumettisti, Matteo Casali e Tommaso Ronda, passano un po’ di tempo a scartabellare tra i faldoni dell’Archivio Reggiane e rimangono impigliati nella polimorfa avventura di questa industria. Nasce così l’idea di una mostra a fumetti, “Le Officine

Reggiane nello Spazio-Tempo”, che intreccia due storie parallele, una passata, ambientata nel 1950, e una immaginaria che si svolge nel 2250.

Da metà giugno a settembre

“Facce dell’innovazione”

La capacità di produrre innovazione e di essere protagonisti di storie di successo per imprese, istituzioni o enti di ricerca è indissolubilmente legato alle persone. La mostra “Facce dell’innovazione” di Kai-Uwe Schulte-Bunert vuole mettere in luce esattamente questo fattore umano attraverso una serie di ritratti di dipendenti delle diverse aziende presenti a Reggiane Parco Innovazione. Negli scatti dell’autore, i segni delle diverse epoche, ancora visibili in tutto il complesso delle Reggiane, fanno da sfondo ai volti di tante persone che vivendo il presente stanno costruendo un ponte tra passato e futuro.

Entrambe le mostre sono prodotte in collaborazione con Spazio Gerra.