ROMA (ITALPRESS) – “Sulle realtà locali decideremo di volta in volta sulla base dei candidati” commenta il leader di Italia Viva Matteo Renzi a ‘Cinque minutì su Rai 1 con Bruno Vespa. “Alle europee andiamo da soli a testa alta, secondo me Schlein e Meloni non vanno da nessuna parte, con ‘Renew Europè puntiamo al 10%”.

(ITALPRESS).