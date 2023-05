In risposta alle criticità causate dall’allerta meteo, nonché alle problematiche di viabilità (livello dei fiumi e chiusure dei ponti) e alle esigenze di evacuazione di famiglie con particolare riferimento ad anziani o persone fragili, in accordo con la Prefettura e in virtù del coordinamento con Protezione Civile, Vigili del Fuoco e sindaci della Città metropolitana, la Centrale Operativa 118 Emilia Est ha attivato mezzi aggiuntivi.

In particolare, sono stati destinati mezzi aggiuntivi nelle seguenti aree del territorio dell’Azienda USL di Bologna:

1 ambulanza a supporto dell’area ovest- Zola Predosa, Calderara di Reno e Valsamoggia

1 ambulanza a Loiano, viste le problematiche connesse alle frane sulla via Idice in località Mulino del Grillo (Ozzano Emilia) e sulle strade di connessione

1 ambulanza sul territorio Bologna Nord

1 ambulanza in pronta disponibilità sul territorio di Budrio

1 ambulanza in pronta disponibilità sul territorio di Imola

Inoltre la Centrale Operativa 118 ha potenziato il personale in turno per poter garantire tempestive risposte su tutto il territorio dell’Azienda USL di Bologna