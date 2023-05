Sarà Tito Boeri ad aprire il convegno “Conoscere per intervenire: dati, analisi e politiche per il Welfare locale” in programma dalle ore 9 nella sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena, dopo i saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del direttore Dipartimento Economia Tommaso Fabbri, della direttrice generale Ausl Modena Anna Maria Petrini, di Marco Melegari dell’Agenzia regionale lavoro per l’Emilia-Romagna e Gianluca Napoletano direttore Inail di Modena. A presiedere il seminario sarà l’assessora alle Politiche Sociali Comune di Modena Roberta Pinelli.

Il seminario rappresenta la prima occasione di presentazione pubblica di “Welfare DataLab: per un welfare sostenibile”, il progetto pilota promosso dal Comune di Modena e da Unimore Dipartimento di Economia (con la partecipazione di Ausl, Agenzia per il lavoro e Inail) per raccogliere in un unico database quanti più dati e informazioni sulla realtà socio-economica modenese, utili a orientare le scelte dell’Amministrazione comunale in materia di politiche sociali per costruire un welfare locale sempre meglio rispondente a complessi bisogni sociali.

Al convegno di venerdì interverranno esperti di prestigio nazionale e internazionale e ricercatori di Unimore per parlare di povertà e disuguaglianze economiche, salute e istruzioni, migrazioni e urbanistica.

In apertura, dopo i saluti istituzionali, l’ex presidente dell’Inps Tito Boeri e direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Bocconi di Milano si collegherà da remoto con Modena per un approfondimento su “Valutare le politiche pubbliche coi dati amministrativi”.

Il pubblico potrà poi assistere in presenza all’intervento di Mirco Tonin, direttore dell’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (FBK-IRVAPP) di Trento e ordinario di Politica Economica all’Università di Bolzano che proporrà l’esperienza di Trento per una valutazione al servizio delle politiche locali.

Per Unimore Giovanni Gallo e Maria Cristina D’Aguanno forniranno elementi utili a “Valutare le politiche locali di contrasto alla povertà” e Fabrizio Patriarca e Chiara Giovinazzo interverranno su “Istruzione, diseguaglianze e politiche pubbliche”.

In collegamento da Londra, si concentrerà sull’impatto delle diseguaglianze sulla salute, Paolo Vineis ordinario di Epidemiologia Ambientale presso l’Imperial College di Londra e coordinatore del Progetto europeo “Lifepath” su disuguaglianze socio-economiche e invecchiamento.

Per quanto riguarda “Diseguaglianza di salute e mortalità”, Marcello Morciano e, di nuovo, Maria Cristina D’Aguanno di Unimore analizzeranno la situazione modenese nel contesto nazionale.

Immediatamente dopo, Cristiano Gori, ordinario di Politiche Sociali all’Università di Trento, promotore del Forum Disuguaglianze Diversità e fondatore del Network Non Autosufficienza, parlerà di “La recente riforma e le prospettive dell’assistenza ai non autosufficienti”.

Affronterà il tema dal punto di vista urbanistico Giuseppe De Luca, ordinario di Urbanistica e direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che parlerà di “Urbanistica giusta”, mentre Eleonora Costantini si concentrerà su “Povertà e migrazioni: quale conoscenza per quale programmazione?”.

Le conclusioni del convegno, a fine mattinata, saranno infine a cura di Massimo Baldini, ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e direttore scientifico del Welfare Datalab.

La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione: tel. 0592032721; email assessorato.politichesociali@comune.modena.it.