Il Maggio Fioranese si conferma anche quest’anno “Sempre Maggio Fioranese”, allungando la sua programmazione con eventi anche ai mesi di giugno, luglio e agosto.

La rassegna, organizzata da oltre vent’anni dal Comitato ‘Fiorano in Festa’, propone per il 2023 un calendario di oltre 30 appuntamenti culturali, artistici, musicali e di intrattenimento, che si andrà ad arricchire ancora. Tutti gli eventi sono come sempre ad ingresso gratuito, realizzati in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi, Radio Antenna Uno e Centro Culturale di Via Vittorio Veneto e grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor.

“La varietà di iniziative caratterizza il programma di quest’anno, oltre al suo protrarsi ben al di là del mese di maggio – ha sottolineato il sindaco Francesco Tosi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma – Penso infatti che l’offerta culturale e ricreativa di una amministrazione pubblica debba rivolgersi all’intera comunità, che esprime aspettative anche diverse. Un altro elemento importante è per noi il coinvolgimento attivo dell’associazionismo locale, che ringraziamo per la collaborazione. E’ bello che i cittadini possano trovare sul proprio territorio occasioni piacevoli di incontro, di riposo e di sano divertimento”.

Il “Sempre Maggio Fioranese” 2023 è un grande sforzo corale dell’amministrazione e delle diverse associazioni del territorio che ha permesso di intercettare proposte differenti per accontentare tutti i gusti e anche di dislocare gli eventi in luoghi diversi del territorio, pur mantenendo la centralità della piazza di Fiorano come punto di incontro e ritrovo della comunità. Dall’operetta al musical, dalla disco ai gruppi musicali, dalla danza agli intrattenimenti vari, passando per lo street food, gli incontri culturali, le presentazioni di libri e i mercatini, ognuno potrà scegliere quello che preferisce.

Come ha evidenziato l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi,: “Il Sempre Maggio Fioranese continua ad essere un appuntamento molto atteso dai cittadini, per questo l’Amministrazione concentra su questo importante evento risorse ed energie. La collaborazione dei tanti attori in campo è essenziale per la buona riuscita generale e tutti i partecipanti, cito per tutti il Comitato ‘Fiorano in Festa’ che coordina le tante iniziative, sono essenziali per un significativo risultato finale.”

Il fil rouge che guida la programmazione di quest’anno è la valorizzazione dei talenti locali, degli artisti del territorio allargato all’intera Regione, alcuni dei quali sono noti a livello nazionale come Alberto Bertoli, in concerto a Fiorano il 9 luglio.

“Grazie ad un lavoro importante di squadra tra Comitato, Comune, Radio Antenna Uno, Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, Gp Eventi e grazie agli sponsor, siamo riusciti anche quest’anno ad organizzare un Sempre Maggio Fioranese di ottima qualità, con oltre trenta appuntamenti di ogni genere e tipo tutti ad ingresso libero, che si sviluppa nei mesi da maggio ad agosto, con lo scopo principale di invogliare la gente, come riporta anche lo slogan ‘Voglia di uscire’, ad uscire di casa per socializzare e vivere Fiorano con spensieratezza e gioia.” ha spiegato Sergio Romagnoli, presidente del ‘Comitato Fiorano in Festa’.”

Alla conferenza stampa di presentazione del calendario 2023, oltre al sindaco Francesco Tosi, all’assessore alla Cultura Morena Silingardi e al presidente del ‘Comitato Fiorano in Festa’ Sergio Romagnoli, erano presenti anche gli altri membri del Comitato che lavorano in modo gratuito e volontario per organizzare la rassegna: Giancarla Moscattini del Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, Gabriella Campani per Confcommercio, Ilda Golashi di Cna, Emanuele Costetti di Confesercenti, oltre a Romagnoli per Lapam.

Presenti anche Andrea Nocetti e Alessio Menichetti di Radio Antenna Uno che, ritorna a Fiorano Modenese con il format musicale “Quarantenna”, dopo una parentesi modenese, proponendo dj set, con punto di ristoro e due importanti concerti: la presentazione in anteprima del nuovo album di Giancane (il 9 giugno) e il tour del rapper Murubutu accompagnato da una band di sei elementi (il 10 giugno), in piazza Ciro Menotti.

La partenza del ‘Sempre Maggio Fioranese’ sarà venerdì 5 maggio al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto con “L’Operetta”, interpretata da Antonella de Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Gentjan Llukaci, Alessandro Di Marco e Claudio Ughetti, a cui seguiranno tre incontri (11, 18 e 25 maggi) dedicati alla modernità de I Promessi Sposi, con Gian Carla Moscattini, Franca Lovino e accompagnamento musicale del Maestro Gen Llukaci. Sabato 13 maggio, nel pomeriggio, il Tè delle cinque si trasferisce in via Vittorio Veneto per la presentazione del libro “Al volante della mia vita” di Alessandra Pederzoli.

Grande debutto in piazza Ciro Menotti nel fine settimana dal 12 maggio al 14 maggio, con lo street food “Agorà la Grecia in piazza”: cucina greca, accompagnata da musica live e lezioni gratuite di balli tradizionali.

Ad accompagnare una serata a base di buon cibo, venerdì sera alle 21 si esibiranno i Radiokom Modena, con cover di Vasco Rossi e sabato sera il cantautore Marco Baroni con “Solo Show” e il suo nuovo album “Luoghi Comuni”.

Non mancheranno poi gli incontri culturali, come quello di domenica 14 maggio, al castello di Spezzano (ore 18.00), con la psicologa Ameya Gabriella Canovi, che presenterà in prima nazionale il suo nuovo libro “Di troppa (o poca ) famiglia”, a cui seguirà lunedì 22 maggio, “Libri di sera” con Romano Sghedoni, Leo Turrini che racconteranno il volume “Una vita così. La mia storia. La mia Kerakoll” e Luigi Giuliani autore di “Il vicolo dei miracoli”, dedicato a via Gramsci. Introduce la serata la giornalista Laura Corallo.

Previsti anche i mercati e mercatini in via Vittorio Veneto: domenica 14 maggio tutto il giorno l’atteso mercato Versilia – Forte dei Marmi e domenica 21 maggio “Tipico” con prodotti locali, enogastronomia, giochi per bambini, artigianato, educazione sostenibile e area green.

Maggio finisce con due eventi in piazza dedicati al buon cibo e alla musica.

Il 20 e 21 maggio c’è “Ci vediamo in piazza”, con gli stand gastronomici delle associazioni del territorio. Sabato sera sul palco l’american music di “Ellen River and her band” e, a seguire, Marco Dieci e Giorgio Buttazzo con lo spettacolo musicale “Un po’di note alle spalle”; mentre domenica sera arriverà la comicità del “Costipanzo show”.

Dal 26 al 28 maggio torna lo street food di “100% Puglia il primo villaggio pugliese itinerante”, tre giorni dedicati alla cultura e alla cucina pugliese, con esibizioni di danza, musiche folkloristiche, laboratorio di pizzica e spettacoli di cabaret e trasformismo.

A giugno verrà montato in piazza Ciro Menotti il palco più grande per ospitare le iniziative estive, tra cui il “Open air Disco” con dj Molella e contest young dj, il 2 giugno; “Quarantenna” con Giancane e Murubutu (9-10 giugno), per tutti e tre gli eventi, destinati ad un pubblico di giovani e giovanissimi è prevista una deroga per fare musica e potere ballare fino all’una di notte.

In programma a giugno anche lo spettacolo “Dancing Gala” a cura di GS Libertas, l’11 giugno; l’Orchestrona di Forlimpopoli (18 giugno), il musical “Gli strilloni” della compagnia Mu.Mo, il 24 giugno e, per finire, il concerto dei “Borghi Bros”, dal vivo dopo diversi anni, con “Un gran bel viaggio” (25 giugno).

Non mancheranno le attese serate di ‘Andam a Vegg’ in piazza (il 12 giugno e il 10 luglio).

Chiude la stagione del Centro Culturale Via Vittorio Veneto la presentazione del libro di Marina Marazza “Le due mogli di Manzoni”, l’8giugno, incontro in cui la scrittrice parlerà anche per personaggio della Monaca di Monza.

A luglio, dal 3 al 9, gli appuntamenti legati al Motor Valley Fest e ancora concerti, l’8 luglio, con “Luxembourg & the singer senior”, in cui insieme alla band modenese dei Radio Luxembourg, saliranno sul palco i talenti scoperti da “The Voice Senior”, programma di Rai 1 con Antonella Clerici, Russell Russell, Lanfranco Carnacina e Lisa Monosperti (l’8 luglio).

Il 9 luglio in piazza Ciro Menotti ci sarà Alberto Bertoli in concerto.

Tornerà poi “Fiorano Park” nel fresco del Parco XXV Aprile, tutti mercoledì di luglio, con quattro appuntamenti animati dalle scuole di ballo del territorio e piccoli concerti.

Infine anche quest’anno, a luglio e agosto, il “Sempre Maggio Fioranese” sarà al castello di Spezzano con gli appuntamenti musicali gratuiti di “Note di notte” l’11 e 18 luglio, il 1° e 15 agosto.

Il programma del “Sempre Maggio Fioranese” potrebbe arricchirsi nei prossimi mesi di atri eventi, che saranno pubblicati sul sito del Comune di Fiorano Modenese (www.fiorano.it).