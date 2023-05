Come deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato nel Tavolo Tecnico del Questore, nella giornata di ieri, sono stati predisposti mirati controlli volti al ripristino delle condizioni di legalità ed in particolare di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione irregolare, a ridosso e nel complesso condominiale di via Unione Sovietica, denominato “Biscione”, oggetto di specifico piano di rigenerazione urbana.

Il dispositivo, diretto da personale del Commissariato di P.S. di Carpi e composto da pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha effettuato verifiche presso 24 appartamenti ed identificato complessivamente 43 persone.

Un cittadino straniero, all’esito delle procedure di identificazione, è stato denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e, in esecuzione di provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Modena, è stato accompagnato presso il CPR di Potenza, da dove verrà definitivamente rimpatriato.

I controlli sono stati estesi anche alle attività commerciali sottostanti.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane e in diversi quadranti orari.