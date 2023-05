Collega via Stradone con via Canale, fino a via Modoni. È la pista ciclopedonale “dei Tigli” (Alta Sellustra), a Castel Guelfo, in provincia di Bologna, inaugurata ufficialmente oggi.

Al taglio del nastro per l’infrastruttura è seguito quello per la pista di atletica, costruita a lato della recinzione della scuola primaria e secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II”, in via Basoli.

Presente al doppio appuntamento il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme al sindaco Claudio Franceschi.

“In un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, essere qui insieme, oggi, credo sia importante e positivo- afferma Bonaccini-. Siamo comunità nelle occasioni di festa, come questa, così come di fronte agli eventi drammatici che si sono abbattuti nel nostro territorio, in particolare nel bolognese e in Romagna. Eventi che stiamo superando grazie a un lavoro di squadra immenso, e che sono convinto sapremo lasciarci alle spalle, come è già successo per il sisma del 2012 e altre situazioni, per ripartire più forti di prima”.

La pista ciclopedonale “dei Tigli” (così chiamata dai cittadini perché si snoda lungo un tratto ombreggiato da queste piante) collega i comuni di Dozza, Castel Guelfo e Imola (dell’Alta Sellustra), ed è stata fatta con risorse nazionali del bando “Periferie”.

La pista di atletica, invece, costruita con risorse del Comune, è lunga 100 metri, con sei corsie realizzate con un manto sintetico, più la buca per il salto in lungo con la sabbia, e consente ad alunni di una primaria e di una secondaria di 1^ grado di fare sport e allenarsi.