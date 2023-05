Tra venerdì notte e sabato mattina intensa attività di controlli congiunti da parte della Polizia Locale della Bassa Reggiana e dei Carabinieri della Compagnia di Guastalla, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

L’impegno di 7 pattuglie ha permesso di svolgere un’intensa attività di controllo e prevenzione della sicurezza del territorio.

Le attività si sono concentrate nelle zone della movida, in particolare a Guastalla e a Boretto, nelle area dei lidi Po e sulle arterie principali di collegamento stradale della Bassa Reggiana.

Sono stati controllati 2 locali con l’identificazione di 23 clienti, senza riscontrare particolari criticità.

Relativamente alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti stradali, correlati in particolare al consumo di alcol e sostanze, nonché all’imprudenza nella conduzione dei veicoli, sono stati controllati complessivamente oltre 200 veicoli e circa 250 persone.

I conducenti sono stati sottoposti ai controlli relativi al consumo di alcol che hanno portato ad accertare 2 violazioni per guida in stato d’ebbrezza, in un caso con sanzione penale ed in uno con sanzione amministrativa, ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.

Anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila che ha supportato i controlli, 3 giovani sono stati stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e saranno segnalati alla prefettura.

Durante i controlli sono stata anche accertate 4 sanzioni per veicoli in sosta a garanzia del transito dei mezzi di soccorso oltre ad altre violazioni minori al Codice della strada.

“Dinanzi all’avvio della stagione estiva, dove aumentano le occasioni di svago e movimento, l’obiettivo di questi sforzi è garantire la sicurezza dei nostri territori ed educare, soprattutto i giovani, a non sottovalutare i rischi correlati alla strada e all’assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Occorre che tutti si impegnino in questo senso per far sì che i momenti di divertimento non si trasformino in momenti di dolore’ dichiara il dott.Alberto Sola, comandante del Corpo Unico di Polizia locale Bassa Reggiana .