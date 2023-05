La notte scorsa la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 19 anni per il reato di rapina, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico Ufficiale e deferito per inosservanza delle norme sul soggiorno.

Alle ore 00.25 circa, la Volante è intervenuta in largo Sant’Agostino per la segnalazione al numero di emergenza di rapina di un monopattino elettrico, consumata ai danni di un cittadino straniero che era stato minacciato e poi colpito al volto, ad opera di un ragazzo che si era dato alla fuga.

Gli agenti, dopo aver assunto le dichiarazioni della vittima e le relative descrizioni perlustravano la zona e riuscivano ad intercettare e bloccare, dopo un breve inseguimento, l’autore del reato all’altezza di piazza Matteotti, mentre stava scappando a bordo del monopattino.

Il 19enne fermato lasciava cadere a terra il monopattino, mostrandosi subito ostile nei confronti degli agenti dando poi in escandescenza, durante le fasi dell’accompagnamento in Questura per l’identificazione. Una volta a bordo dell’autovettura di servizio, colpiva con calci e testate il vetro della portiera posteriore danneggiandola.

Il giovane è stato, quindi, tratto in arresto.