Sulla scia degli ultimi successi del giocatore sassolese Federico Bondioli, anche gli altri atleti dello Sporting Club Sassuolo hanno raggiunto ottimi risultati in altrettanti tornei di tennis. Primo fra tutti Axel Cremonini, classe 2011 di San Giovanni Persiceto, che si allena da due anni e mezzo presso il circolo di Via Vandelli, seguito da tutto lo staff. Axel, tra i migliori giocatori in Italia della sua categoria, è alle prese con i primi tornei internazionali di tennis e in particolare questa settimana era impegnato presso il Circolo Tennis Maglie di Lecce. Il torneo, inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour, categoria 1, under 12 maschile e femminile, ha visto la partecipazione di tanti atleti europei che hanno dimostrato buone competenze e le sfide sono state tutte di altissimo livello tennistico.

Axel è partito dal main draw dove al primo turno ha trovato un altro emiliano romagnolo, Pietro Tombari, sconfitto per 6/1 6/2; poi in successione Guglielmo De Simone battuto per 6/2 6/2, la testa di serie 1 del torneo, Valentino Grasselli, sulla quale ha avuto la meglio per 6/4 6/0 e in semifinale Bruno Giovanni Condorelli sconfitto per 6/1 3/6 6/3. Sabato 6 maggio sul campo centrale di Maglie si è disputata l’ambita finale e dall’altra parte della rete l’avversario di sempre, il bolognese Edoardo Ghiselli. Un ottimo primo set a favore di quest’ultimo per un solo break 7/5, poi un game a testa fino al 7/6 per Axel nel secondo set, nonostante vari match point. Purtroppo il caldo improvviso l’ha fatta da padrone ed Edoardo Ghiselli a inizio terzo set ha dovuto ritirarsi.

Axel Cremonini conquista così il suo primo torneo internazionale di tennis e tutto lo Sporting Club Sassuolo si congratula del successo raggiunto; il Maestro Simone Cerfogli, che segue il giocatore nelle varie trasferte, ha dichiarato a fine partita: “Mi spiace che non hanno finito il match, è stata una finale combattuta tra due piccoli talenti e mi sarebbe piaciuto vedere la reazione di Axel nei momenti decisivi. Sta migliorando molto e questo è solo un piccolo traguardo per lui, ancora undicenne, di un percorso di crescita lunghissimo, ma che affronteremo insieme!”.