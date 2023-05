Un grande Giacobazzi si arrende solo nel finale alla capolista Viadana e abbandona il sogno promozione al termine di una prestazione di orgoglio, qualità e personalità. Allo “Zaffanella” finisce 25-17 per la Cadetta giallonera, che conquista la serie A con un turno di anticipo, ma i dominatori del girone hanno dovuto faticare per avere la meglio sul XV di coach Rovina, che è andato vicino a rovinare la festa viadanese.

Nel XV di partenza Rodriguez gioca tallonatore al posto di Operoso, mentre in mediana Andrea Esposito e capitan Enrico Michelini tagliano il traguardo delle 100 caps in biancoverdeblù. Il Modena parte con piglio e mentalità giuste, venendo premiato al 10’ con la soluzione che in stagione ha pagato i maggiori dividendi: una maul ben impostata dalla mischia che Rodriguez chiude in meta. Alla trasformazione va Michelini, che non fallisce. I Caimani non ci stanno e prima di metà tempo trovano il pari con Davolio, che raccoglie una touche sui 5 metri e chiude l’azione. Nel secondo quarto di gara la pressione dei locali sale, ma Modena non commette errori e con una grande prestazione difensiva riesce ad andare a riposo in parità.

Nella ripresa l’equilibrio dura solo 5 minuti, perché l’apertura viadanese Paternieri trova subito i pali, imitato poco dopo da capitan Michelini, che segna dalla piazzola da 40 metri. Al 14’ il Giacobazzi rimette la testa avanti: la difesa giallonera sbaglia sulla pressione di Orlandi e Trotta dopo un up and under di Michelini, ne approfitta Esposito che va in meta in mezzo ai pali. Michelini converte e fissa il tabellone sul 17-10.

Viadana accorcia al 68’ con Crivaro, poi un Giacobazzi con il serbatoio ormai esaurito resiste fino ai 5 minuti finali, decisivi per le sorti della partita e del campionato: a spezzare i sogni biancoverdeblù è il calcio di punizione di Paternieri, che ribalta il punteggio a tre dalla fine. La meta di Sanchez toglie anche la soddisfazione del punto bonus al Modena, che chiude a testa altissima una grande stagione.

Tabellino:

Rugby Viadana B-Giacobazzi Modena Rugby 1965 25-17

Marcature: 10’ meta Rodriguez tr Michelini, 17’ meta Davolio tr Paternieri M.; 45’ cp Paternieri M., 50’ cp Michelini, 54’ meta Esposito tr Michelini, 68’ meta Crivaro, 77’ cp Paternieri M., 79’ meta Sanchez tr Paternieri M.

Rugby Viadana B: Ferro; Donica, Arena, Panizzi, Crivaro; Paternieri M., Cafarra; Sarzi, Cocconi, Decuzzi; Artoni, Davolio; Novindi, Marcoleoni, Gamboa C. A disposizione: Gamboa J., Halalilo, Manghi, Galeotti, Boni, Paternieri C., Sanchez. All. Madero.

Giacobazzi Modena: Trotta; Petti, Assandri (73’ Pilati), Orlandi, Pianigiani; Michelini, Esposito (79’ Picheo); Debortoli (24’ Musajo), Flores (35’ Tarantini), Carta; Venturelli M., Bellei; Malisano, Rodriguez (53’ Candela), Morelli (78’ Flammia). Non entrato: Pagliai. All. Rovina.

Arbitro: Francesco Meschini (Milano).

Note: Ammoniti: 38’ Davolio (Rugby Viadana B), 75’ Pianigiani (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 7-7. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana B 4, Giacobazzi Modena 0.

Serie B (girone 2), risultati 21° turno: Firenze-UR San Benedetto 48-7 (5-0), Imola-Cus Siena 34-31 (5-2), Viadana B-Giacobazzi Modena 25-17 (4-0), Jesi-Lions Amaranto 27-10 (5-0), Florentia-Highlanders Formigine 79-10 (5-0). Riposa: Bologna Rugby.

Classifica: Viadana B 89, Giacobazzi Modena 82, Florentia 81, Bologna Rugby 63, Firenze 60, Jesi 31, UR San Benedetto 26, Highlanders Formigine, Lions Amaranto 25, Imola 22, Cus Siena 21.

Prossima giornata, 22° turno (14/05/2023): Cus Siena-Firenze, Lions Amaranto-Imola, Bologna Rugby-Florentia, UR San Benedetto-Jesi, Highlanders Formigine-Viadana B. Riposa: Giacobazzi Modena.