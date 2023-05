Le attività dei Vigili del Fuoco a Modigliana proseguono, in accordo con la Prefettura di Forlì-Cesena, con il GOS (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra) per il ripristino della viabilità, i TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per la mappatura e aggiornamento delle frane (attualmente sono oltre 100 quelle che riguardano la viabilità) e con squadre per l’assistenza alla popolazione mediante interventi per recupero animali, accompagnamento persone per prelievo beni o apporto di alimenti per gli animali rimasti presso le abitazioni e per prosciugamenti.

Sul posto sono presenti unità di comando avanzato al COC – Centro Operativo Comunale, operatori TAS – Topografia Applicata al Soccorso, quattro squadre Vigili del Fuoco oltre ai GOS. Presenti al COC, oltre al personale del Comune di Modigliana, anche quello dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dei Carabinieri, del 118, del SAER e dei Volontari di Protezione Civile.

In giornata è stato effettuato un sorvolo dall’elicottero del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Bologna necessario per eseguire rilievi aerei.

Fra le attività in corso vi è l’elaborazione di una mappa con la viabilità residua da utilizzare per avere evidenza dei percorsi liberati dalle frane, con criticità o occupate da smottamenti e frane. Tale mappa è fondamentale per la programmazione degli interventi successivi e per avere evidenza dei percorsi di accesso alle abitazioni più rapidi tenuto conto delle modifiche che le numerose frane hanno determinato nella viabilità della zona.

Nella giornata odierna sono stati 15 svolti nel comune di Modigliana.