Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un circolo, ove era stata segnalata una lite con persona aggredita. Sul posto i militari hanno appurato che, pochi minuti prima, una persona in evidente stato di ubriachezza, brandendo una pistola, aveva aggredito i presenti colpendo due persone con il calcio dell’arma, per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei militari.

Immediati accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di identificare celermente l’uomo e di rintracciarlo presso la sua abitazione, ove è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso, oltre ad alcune dosi di cocaina e hashish. L’uomo, 38enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.