Ieri pomeriggio una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, impegnata nell’attività di prevenzione e controllo presso un parco cittadino, fermava e identificava un 30enne, senza fissa dimora, che si mostrava nervoso e agitato e poneva in essere un comportamento volto a ostacolare l’attività di polizia. Dopo i necessari controlli, l’uomo veniva trovato in possesso di un contenitore di metallo con all’interno nr. 9 involucri termosaldati, che sottoposta a pesatura ed esame narcotest a cura di personale del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica risultava essere sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso lordo complessivo di 5,34 grammi.

Al termine dei necessari adempimenti, il 30enne presunto reo veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90. Il soggetto, durante l’espletamento dell’attività da parte degli operatori delle Volanti, perdurava nella sua reticenza ostacolando l’attività di polizia, per questo motivo veniva anche deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di cui all’art. 651 c.p.