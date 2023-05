Dopo il successo riscosso nelle scorse edizioni, l’Ippodromo “Ghirlandina” organizzerà per il quarto anno l’evento“Modena nel cuore”, inserito all’interno di una delle più importanti giornate di corse al trotto, il Gran Premio “Tito Giovanardi”, con accesso gratuito per bambini e adulti.

L’edizione 2023 del Gran Premio sosterrà “Hesperia Bimbi Onlus” che opera attivamente a scopo benefico nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolar modo assistendo i bambini affetti da patologie congenite o acquisite, sostenendo anche le loro famiglie durante le cure mediche, terapie ed interventi.

La grande festa organizzata nell’area dedicata ai bambini, ad accesso gratuito e illimitato, si svolgerà domenica 14 maggio a partire dalle ore 13.00 e fino alle 18.00 presso l’Ippodromo Ghirlandina di Modena (ingresso tribune – via Argiolas, fine strada).

Tante le attività, i momenti di intrattenimento e le occasioni di gioco: dalla “Monta Pony”, un’esperienza unica per avvicinarsi allo splendido mondo dei cavalli, al giro in carrozza trainata dai cavalli, gonfiabili e area giochi, truccabimbi, norme di primo soccorso e chiamata al 118, lo spettacolo di danza aerea, il laboratorio per la creazione di composizioni floreali, l’infopoint dell’Esercito Italiano ed il progetto “Una vita in sella – Andare a cavallo per gioco, per passione, per sport: il cavallo come mezzo di inclusività”; a partire dalle 13.00 e per tutto il pomeriggio sarà possibile mangiare gnocco fritto e tigelle della Rosticceria “La Pradella” e fruire del servizio bar dell’ippodromo.

Per la “Monta Pony” è possibile prenotare il turno e riservare il posto, scegliendo tra gli orari disponibili della giornata, previo acquisto (sul sito dell’ippodromo o direttamente domenica) di un braccialetto, al costo di 15 €, che saranno interamente devoluti a favore di Hesperia Bimbi Onlus.

Organizzando l’evento benefico – aperto a tutta la cittadinanza – l’ippodromo ha inteso regalare nella domenica della festa della mamma un pomeriggio di divertimento, di condivisione e di serenità ai ragazzi fragili e a quelli normodotati, grazie alla collaborazione dei partner e al sostegno degli sponsor; tutte le informazioni relative alle attività organizzate per la giornata sono disponibili all’indirizzo www.ippodromoghirlandina.it/gran-premio-giovanardi-2023.