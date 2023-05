Giovedì 18 maggio, alle 18.00 presso le sale conferenze di Palazzo Europa a Modena in via Emilia Ovest 101, verrà ricordata la figura di Francesco Luigi Ferrari e del suo impegno politico in occasione del 90° anniversario della sua morte con un’iniziativa a tema “Europa e Antifascismo. L’impegno di Francesco Luigi Ferrari e la sfida europea ai nuovi autoritarismi”.

Dopo i saluti istituzionali interverranno il Prof. Giorgio Vecchio (Università di Parma) e l’On. Stefano Ceccanti (Costituzionalista e già parlamentare della Repubblica) e verrà presentato il nuovo Quaderno curato da Paolo Trionfini, contenente il profilo biografico aggiornato di Francesco Luigi Ferrari e la scelta antologica dei suoi scritti e delle sue pubblicazioni più significative.