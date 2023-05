Con voci, chitarre, saxofoni, flauti, pianoforte, tastiere e percussioni, 90 giovani musicisti renderanno omaggio in un abbraccio musicale simbolico ai piccoli ricoverati del Santa Maria Nuova e al Mire (Maternità Infanzia Reggio Emilia), ospedale della donna e del bambino che sorgerà a fianco del Core.

L’esibizione sarà lunedì 15 maggio alle ore 18 nel piazzale antistante l’Arcispedale, proprio sotto le finestre del reparto di Pediatria, a suonare saranno i ragazzi della Lepido Youth Orchestra che raccoglie gli allievi dei percorsi a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Marco Emilio Lepido” di Reggio Emilia preparati dai professori Marianna Ferlenghi (docente di pianoforte), Paolo Testi (docente di flauto traverso), Andrea Corradi (docente di saxofono) e Sergio Cattolico (docente di chitarra classica) che ha preparato anche i giovani alunni del coro che saranno diretti dalla professoressa Eleonora Incerti. Si esibiranno come cantanti solisti gli allievi vincitori del contest canoro di istituto “The voice of Lepido”.

L’evento, alla sua quarta edizione, ritorna dopo il lungo periodo della pandemia ed è promosso dall’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia e da CuraRE Onlus che da anni dedica il suo impegno alla realizzazione del MIRE- Maternità Infanzia Reggio Emilia. Il MIRE è la struttura ospedaliera che sorgerà nell’area del Santa Maria Nuova con l’obiettivo di tutelare la salute della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del bambino, caratterizzandosi come luogo accogliente dotato delle più moderne tecnologie e competenze, associate a caratteristiche che consentano le migliori modalità di cura. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a lunedì 22 maggio.

“Siamo lieti di accogliere nuovamente questa meritoria iniziativa – spiega Giancarlo Gargano, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. – Ringraziamo di cuore l’associazione Curare Onlus, la sua presidente Deanna Ferretti e l’Istituto Comprensivo Lepido e tutti i piccoli-grandi artisti dell’Orchestra per avere individuato questa sede per la loro performance e di aver scelto di testimoniare in questo modo la vicinanza ai piccoli degenti dell’Arcispedale e agli operatori”.

Il repertorio proporrà le sigle famose dei cartoni animati degli Anni ’80 e ’90 che sono state la colonna sonora della nostra infanzia: Jeeg Robot d’acciao, Lady Oscar, Ufo Robot, Heidi… solo per ricordarne alcune. Nel corso degli anni queste piccole perle musicali sono diventati dei cult, un vero e proprio fenomeno musicale che vanta numerosi estimatori e appassionati. Nell’occasione gli studenti di 12 e 13 anni saranno diretti dai professori Paolo Testi e Andrea Corradi.

La Lepido Youth Orchestra si è costituita dieci anni fa: ne fanno parte gli allievi delle classi seconde e terze dell’omonimo plesso. L’orchestra ha tenuto concerti per enti e associazioni della città e per sensibilizzare la comunità scolastica sui temi educativi e sociali emergenti, coerentemente alle finalità educative della scuola. I docenti e gli allievi rivolgono un sentito ringraziamento per il sostegno avuto nella realizzazione di questo concerto all’associazione Curare Onlus e all’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia.