Una settimana di iniziative dedicata ai caregiver, le persone che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza o di fragilità.

Ogni giorno anche nei comuni del distretto ceramico sono centinaia le donne e gli uomini che dedicano una parte del loro tempo a prendersi cura dell’altro: al riconoscimento del loro impegno prezioso è dedicata la “Settimana del Caregiver”, il cartellone di eventi in programma dal 13 al 20 maggio promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dall’Azienda USL Modena Distretto di Sassuolo con la collaborazione degli enti del terzo settore che operano sul territorio.

Cinque iniziative pubbliche, tra spettacoli, camminate, incontri e proiezioni di film, per sensibilizzare il pubblico su un tema sempre più centrale nella vita delle comunità: quello della cura dell’altro nell’ambito familiare. Si parte sabato 13 maggio con la camminata dedicata ai caregiver con partenza alle 14.30 dalla sede della Pro Loco di Prignano; sempre sabato 13 alle 20.45 all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine lo spettacolo di Guido Marangoni “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”.

La rassegna prosegue giovedì 18 maggio alle 18 al Club La Meridiana di Formigine con “Prendersi cura”, incontro informativo per chi si prende cura di persone affette da SLA, venerdì 19 maggio alle 20.30 alla Sala Convegni del Comune di Prignano con la proiezione del film “Music” (regia di Sia), sabato 20 maggio alle 17 in Piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese con l’incontro conclusivo “Maggio(r) cura”, con animazione, informazioni e proposte a cura del Tavolo Distrettuale Caregiver, soggetto di riferimento, quest’ultimo, per la programmazione degli interventi a livello locale.

Il Tavolo Distrettuale Caregiver è stato istituito nell’ambito della programmazione locale partecipata, è composto da referenti del mondo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, oltre che da operatori dei servizi sociali ed educativi dell’Unione e operatori socio-sanitari dell’Azienda USL e, nel corso degli ultimi anni, non solo ha individuato alcuni aspetti fondamentali per la sensibilizzazione della comunità locale al tema del “prendersi cura”, ma ha anche tematizzato la necessità di ampliare le azioni di supporto e sostegno rivolte a chi è coinvolto in prima persona nella cura. Le iniziative del “Mese dedicato ai caregiver” sono realizzate, anche grazie al contributo del Fondo Regionale Caregiver, dalle associazioni e dalle cooperative sociali del territorio, in stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico e con l’Area Integrazione Socio Sanitaria dell’Ausl – Distretto di Sassuolo.